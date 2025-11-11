МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Европейцы не отправят свой военный контингент на Украину, чтобы помочь киевскому режиму, заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Глена Дизена.
"Поляки не отправят свои войска, хотя у них одна из крупнейших армий в ЕС и они тратят более четырех процентов ВВП на оборону. Ведь у прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по 10 000 человек, то нам бы повезло. В прошлом мы отказывались даже от этого. Остается Германия. У которой тоже есть свои экономические проблемы. Так что, другого реального источника нет", — сказал он.
Дипломат подчеркнул, что единственный способ разрешить конфликт – это прекращение боевых действий и заключение мира с Россией.
В конце октября издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси сообщало, что дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину возобновились в ЕС на фоне предпринимаемых США попыток мирного урегулирования конфликта. При этом издание подчеркивает, что Брюссель не будет идти на какие-либо шаги до тех пор, пока для отправки военных не сложатся необходимые условия. Одно из них — прекращение огня.