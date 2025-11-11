Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 11.11.2025
09:34 11.11.2025 (обновлено: 10:42 11.11.2025)
На Западе сделали заявление об отправке войск на Украину
Европейцы не отправят свой военный контингент на Украину, чтобы помочь киевскому режиму, заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, украина, россия, германия, гленн дизен, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, Гленн Дизен, Евросоюз, НАТО
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВоеннослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Европейцы не отправят свой военный контингент на Украину, чтобы помочь киевскому режиму, заявил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала профессора Хельсинского университета Глена Дизена.
"Поляки не отправят свои войска, хотя у них одна из крупнейших армий в ЕС и они тратят более четырех процентов ВВП на оборону. Ведь у прибалтов и так явно недостаточно войск. И, честно говоря, у французов и англичан тоже. Знаете, если бы мы могли собрать по 10 000 человек, то нам бы повезло. В прошлом мы отказывались даже от этого. Остается Германия. У которой тоже есть свои экономические проблемы. Так что, другого реального источника нет", — сказал он.
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине
7 ноября, 17:01
Дипломат подчеркнул, что единственный способ разрешить конфликт – это прекращение боевых действий и заключение мира с Россией.
В конце октября издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси сообщало, что дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину возобновились в ЕС на фоне предпринимаемых США попыток мирного урегулирования конфликта. При этом издание подчеркивает, что Брюссель не будет идти на какие-либо шаги до тех пор, пока для отправки военных не сложатся необходимые условия. Одно из них — прекращение огня.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран — членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией. Москва называла заявления о возможной отправке контингента подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Зеленский сделал новое заявление об отправке европейских войск на Украину
10 ноября, 11:19
 
