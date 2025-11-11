Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.