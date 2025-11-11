Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
18:41 11.11.2025 (обновлено: 18:42 11.11.2025)
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским - РИА Новости, 11.11.2025
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем РИА Новости, 11.11.2025
происшествия, краснодарский край, анатолий вороновский, госдума рф
Происшествия, Краснодарский край, Анатолий Вороновский, Госдума РФ
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским

Депутат Вороновский получил взятку, когда был замглавы Краснодарского края

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАнатолий Вороновский
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Анатолий Вороновский. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Анатолий Вороновский в 2019–2020 годах в период работы в должности заместителя губернатора Краснодарского края, курирующего дорожную отрасль, покровительствовал директору государственного унитарного предприятия Краснодарского края "Дагомысское дорожное ремонтно-строительное управление" Сафарбию Напсо. За это он получил от Напсо взятку в виде имущества и незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере свыше 25 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского
Вчера, 18:37
 
