https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054305530.html
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским - РИА Новости, 11.11.2025
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил взятку в виде имущества и оказания услуг более чем РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:41:00+03:00
2025-11-11T18:41:00+03:00
2025-11-11T18:42:00+03:00
происшествия
краснодарский край
анатолий вороновский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054170336_0:96:2162:1312_1920x0_80_0_0_24d7359a5ac3f82d6980a3b84304f8ab.jpg
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054304001.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054170336_0:0:2613:1959_1920x0_80_0_0_5bdb94fb95372d31d41b5b3b8886acf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, анатолий вороновский, госдума рф
Происшествия, Краснодарский край, Анатолий Вороновский, Госдума РФ
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
Депутат Вороновский получил взятку, когда был замглавы Краснодарского края