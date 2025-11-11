Источник: Вороновского после снятия неприкосновенности не задержали

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский после снятия неприкосновенности не был задержан, оставался в зале заседаний, а позже самостоятельно его покинул, сообщил РИА Новости источник.
Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении его уголовного дела.
"Депутат Вороновский после снятия неприкосновенности не был задержан. Оставался в зале, а потом сам покинул зал заседаний", - сказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам Отари Аршба, Вороновский подозревается во взяточничестве, но согласен сотрудничать. Позже депутат ГД Константин Затулин сообщил, что Вороновский подозревается в получении взятки в размере 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы.