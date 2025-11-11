Источник: Вороновского после снятия неприкосновенности не задержали

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Анатолий Вороновский после снятия неприкосновенности не был задержан, оставался в зале заседаний, а позже самостоятельно его покинул, сообщил РИА Новости источник.

"Депутат Вороновский после снятия неприкосновенности не был задержан. Оставался в зале, а потом сам покинул зал заседаний", - сказал собеседник агентства.