МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием, не намерен скрываться и сдал свой загранпаспорт, сообщил депутат Константин Затулин.

Затулин отметил, что принятое решение позволяет следственным органам вести следствие без всяких ограничений. "Результаты будут доложены Государственной Думе и могут служить основанием для лишения Анатолия Вороновского депутатского мандата в случае предъявления обвинения", - добавил политик.