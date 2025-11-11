МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием, не намерен скрываться и сдал свой загранпаспорт, сообщил депутат Константин Затулин.
Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела.
"В своем выступлении на сегодняшнем заседании Государственной Думы депутат Анатолий Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт", - написал Затулин в своем Telegram-канале.
Затулин отметил, что принятое решение позволяет следственным органам вести следствие без всяких ограничений. "Результаты будут доложены Государственной Думе и могут служить основанием для лишения Анатолия Вороновского депутатского мандата в случае предъявления обвинения", - добавил политик.