Рейтинг@Mail.ru
Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054171657.html
Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием
Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием - РИА Новости, 11.11.2025
Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием
Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием, не намерен скрываться и сдал свой загранпаспорт,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:26:00+03:00
2025-11-11T13:26:00+03:00
анатолий вороновский
константин затулин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054170336_0:96:2162:1312_1920x0_80_0_0_24d7359a5ac3f82d6980a3b84304f8ab.jpg
https://ria.ru/20251111/voronovskiy-2054171259.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054170336_0:0:2613:1959_1920x0_80_0_0_5bdb94fb95372d31d41b5b3b8886acf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий вороновский, константин затулин, госдума рф
Анатолий Вороновский, Константин Затулин, Госдума РФ
Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием

Депутат Вороновский заявил о готовности сотрудничать со следствием

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАнатолий Вороновский
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Анатолий Вороновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Лишенный неприкосновенности депутат Госдумы Анатолий Вороновский заявил о желании сотрудничать со следствием, не намерен скрываться и сдал свой загранпаспорт, сообщил депутат Константин Затулин.
Ранее во вторник Госдума на пленарном заседании приняла постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского и возбуждение в отношении него уголовного дела.
"В своем выступлении на сегодняшнем заседании Государственной Думы депутат Анатолий Вороновский заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным. Он не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт", - написал Затулин в своем Telegram-канале.
Затулин отметил, что принятое решение позволяет следственным органам вести следствие без всяких ограничений. "Результаты будут доложены Государственной Думе и могут служить основанием для лишения Анатолия Вороновского депутатского мандата в случае предъявления обвинения", - добавил политик.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Депутата Вороновского подозревают в получении взятки в 25 миллионов рублей
Вчера, 13:24
 
Анатолий ВороновскийКонстантин ЗатулинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала