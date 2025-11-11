Рейтинг@Mail.ru
Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2025
12:43 11.11.2025 (обновлено: 18:12 11.11.2025)
Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник
Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник
Обсуждение вопроса о лишении депутата Вороновского неприкосновенности
Депутата Вороновского подозревают в получении взяток. Комиссия Госдумы рекомендует дать согласие на то, чтобы лишить его неприкосновенности и разрешить возбудить уголовное дело. При этом Вороновский, как утверждается, готов сотрудничать. До этого он заявлял, что готов "дать разъяснения".
россия, александр гуцан, отари аршба, госдума рф, генеральная прокуратура рф, политика, анатолий вороновский
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, сообщил РИА Новости источник.
"Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности <...> Вороновского", — сказал собеседник агентства.

Депутат является членом комитета по транспорту. Ранее занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края.

Парламентарии также поддержали аргументы генпрокурора, дав согласие на возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.
Председатель законодательного органа Вячеслав Володин сообщил, что решение приняли единогласно. По словам депутата Константина Затулина, Вороновский подозревается в получении 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться.
В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении члена комитета по транспорту Анатолия Вороновского неприкосновенности. В начале недели профильная комиссия провела заседание, на котором присутствовали представитель Генпрокуратуры и сам депутат, и рекомендовала поддержать просьбу.
