Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании одобрила лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского, сообщил РИА Новости источник.
«
"Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности <...> Вороновского", — сказал собеседник агентства.
Депутат является членом комитета по транспорту. Ранее занимал должность заместителя главы администрации Краснодарского края.
Парламентарии также поддержали аргументы генпрокурора, дав согласие на возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.
Председатель законодательного органа Вячеслав Володин сообщил, что решение приняли единогласно. По словам депутата Константина Затулина, Вороновский подозревается в получении 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться.
В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора Александра Гуцана о лишении члена комитета по транспорту Анатолия Вороновского неприкосновенности. В начале недели профильная комиссия провела заседание, на котором присутствовали представитель Генпрокуратуры и сам депутат, и рекомендовала поддержать просьбу.