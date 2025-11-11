Депутата Госдумы Вороновского лишили неприкосновенности, сообщил источник

"Госдума приняла постановление о согласии на лишение неприкосновенности <...> Вороновского", — сказал собеседник агентства.

Парламентарии также поддержали аргументы генпрокурора, дав согласие на возбуждение уголовного дела по статье о взятке в особо крупном размере.

Председатель законодательного органа Вячеслав Володин сообщил, что решение приняли единогласно. По словам депутата Константина Затулина, Вороновский подозревается в получении 25 миллионов рублей от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы. Он пообещал сотрудничать со следствием и не скрываться.