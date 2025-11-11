Воронежские власти помогут женщине, живущей 28 лет без паспорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина сообщила, что вместе с другими службами разбирается в истории местной жительницы, 28 лет живущей без паспорта, в результате чего трое ее детей тоже имеют неполный пакет документов.

Telegram-канал Mash и ряд других СМИ ранее сообщили о жительнице Воронежской области Вере Данченко, 28 лет живущей без паспорта и полиса. По данным канала, троих ее детей 12, 9 и 6 лет не берут в школу и отказываются лечить в больницах. Паспорт девушке не выдавали, так как никто не мог подтвердить её личность: мать исчезла после ее рождения, сведения о рождении не сохранились.

Севергина сообщила в своем Telegram-канале, что вместе с сотрудниками управления ЗАГС Воронежской области и другими коллегами с самого утра разбирались в судьбе Веры Данченко.

"Как сообщили СМИ, она уже 28 лет живет без паспорта, а ее трое детей тоже имеют не все документы. Выяснилось, что Вера родилась в 1997 году в Ростовской области , но до сих пор не имеет свидетельства о рождении — только справку из роддома. При этом двое ее детей ранее получили свидетельства о рождении в Воронежской области, а один — в Ростовской", - написала она.

По ее словам, в Воронежскую область семья переехала недавно. В начале 2025 года женщина впервые обратилась в ЗАГС Лискинского района . Без паспорта сотрудники не смогли принять заявление, но объяснили порядок действий.

"Отец Веры, проживающий в Каменск-Шахтинске, предоставил необходимые данные из местного ЗАГС. Также семья сделала ДНК-тест. Уверена, теперь наши специалисты окажут всю необходимую помощь в оформлении документов. Процесс уже запущен. К решению проблемы подключились и другие ведомства, включая миграционную службу. Управление ЗАГС взаимодействует с ними", - отметила омбудсмен.