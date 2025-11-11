Рейтинг@Mail.ru
Воронежские власти помогут женщине, живущей 28 лет без паспорта - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/voronezh-2054262215.html
Воронежские власти помогут женщине, живущей 28 лет без паспорта
Воронежские власти помогут женщине, живущей 28 лет без паспорта - РИА Новости, 11.11.2025
Воронежские власти помогут женщине, живущей 28 лет без паспорта
Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина сообщила, что вместе с другими службами разбирается в истории местной жительницы, 28... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:02:00+03:00
2025-11-11T17:02:00+03:00
происшествия
воронежская область
ростовская область
лискинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100025/16/1000251694_0:155:2000:1280_1920x0_80_0_0_572ebf360e423df4ddc2466b6dac8ce4.jpg
https://ria.ru/20250831/zhitel-2038614957.html
https://ria.ru/20251110/lnr-2053854419.html
воронежская область
ростовская область
лискинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100025/16/1000251694_225:0:2000:1331_1920x0_80_0_0_620f2710c598d8cd014c81eb8e31c8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронежская область, ростовская область, лискинский район
Происшествия, Воронежская область, Ростовская область, Лискинский район
Воронежские власти помогут женщине, живущей 28 лет без паспорта

В Воронежской области разбираются в истории женщины, 28 лет живущей без паспорта

© Fotolia / apetrov89ruПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Fotolia / apetrov89ru
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ангелина Севергина сообщила, что вместе с другими службами разбирается в истории местной жительницы, 28 лет живущей без паспорта, в результате чего трое ее детей тоже имеют неполный пакет документов.
Telegram-канал Mash и ряд других СМИ ранее сообщили о жительнице Воронежской области Вере Данченко, 28 лет живущей без паспорта и полиса. По данным канала, троих ее детей 12, 9 и 6 лет не берут в школу и отказываются лечить в больницах. Паспорт девушке не выдавали, так как никто не мог подтвердить её личность: мать исчезла после ее рождения, сведения о рождении не сохранились.
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Житель Петербурга два месяца пытается доказать, что не умер
31 августа, 07:16
Севергина сообщила в своем Telegram-канале, что вместе с сотрудниками управления ЗАГС Воронежской области и другими коллегами с самого утра разбирались в судьбе Веры Данченко.
"Как сообщили СМИ, она уже 28 лет живет без паспорта, а ее трое детей тоже имеют не все документы. Выяснилось, что Вера родилась в 1997 году в Ростовской области, но до сих пор не имеет свидетельства о рождении — только справку из роддома. При этом двое ее детей ранее получили свидетельства о рождении в Воронежской области, а один — в Ростовской", - написала она.
По ее словам, в Воронежскую область семья переехала недавно. В начале 2025 года женщина впервые обратилась в ЗАГС Лискинского района. Без паспорта сотрудники не смогли принять заявление, но объяснили порядок действий.
"Отец Веры, проживающий в Каменск-Шахтинске, предоставил необходимые данные из местного ЗАГС. Также семья сделала ДНК-тест. Уверена, теперь наши специалисты окажут всю необходимую помощь в оформлении документов. Процесс уже запущен. К решению проблемы подключились и другие ведомства, включая миграционную службу. Управление ЗАГС взаимодействует с ними", - отметила омбудсмен.
Она выразила мнение, что вскоре Вера и ее гражданский муж Петр позволят публично поздравить их с получением всех документов.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В ЛНР более миллиона человек получили российские паспорта с 2022 года
10 ноября, 04:03
 
ПроисшествияВоронежская областьРостовская областьЛискинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала