Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки "Восток" освободили Новоуспеновское в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и попытки контратак ВСУ, зачистили опорные пункты и блиндажи и водрузили государственный флаг над центром посёлка, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" после освобождения населённого пункта Новое, развивая наступление, решительным броском выбили противника из населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области , отмечает МО РФ

"Несмотря на плотный огонь и попытки контратак, воины-приморцы действовали смело и слаженно, прорвали линию обороны, зачистили опорные пункты и блиндажи, и водрузили флаг Российской Федерации над центральной частью посёлка", - говорится в сообщении.