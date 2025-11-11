Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 11.11.2025 (обновлено: 14:03 11.11.2025)
Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского
Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского - РИА Новости, 11.11.2025
Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского
Силы российской группировки "Восток" освободили Новоуспеновское в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и попытки контратак ВСУ, зачистили опорные... РИА Новости, 11.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
безопасность, запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского

Минобороны: ВС РФ освободили Новоуспеновское, несмотря на попытки контратак ВСУ

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки "Восток" освободили Новоуспеновское в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и попытки контратак ВСУ, зачистили опорные пункты и блиндажи и водрузили государственный флаг над центром посёлка, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" после освобождения населённого пункта Новое, развивая наступление, решительным броском выбили противника из населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области, отмечает МО РФ.
"Несмотря на плотный огонь и попытки контратак, воины-приморцы действовали смело и слаженно, прорвали линию обороны, зачистили опорные пункты и блиндажи, и водрузили флаг Российской Федерации над центральной частью посёлка", - говорится в сообщении.
Также Минобороны РФ опубликовало видео боевых действий российских военных, освобождавших Новоуспеновское, и государственный флаг России, который они растянули.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
