Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского
Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского - РИА Новости, 11.11.2025
Минобороны рассказало о ходе освобождения Новоуспеновского
Силы российской группировки "Восток" освободили Новоуспеновское в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и попытки контратак ВСУ, зачистили опорные... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:37:00+03:00
2025-11-11T12:37:00+03:00
2025-11-11T14:03:00+03:00
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки "Восток" освободили Новоуспеновское в Запорожской области, несмотря на плотный огонь и попытки контратак ВСУ, зачистили опорные пункты и блиндажи и водрузили государственный флаг над центром посёлка, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
Штурмовые подразделения 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" после освобождения населённого пункта Новое, развивая наступление, решительным броском выбили противника из населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области
, отмечает МО РФ
.
"Несмотря на плотный огонь и попытки контратак, воины-приморцы действовали смело и слаженно, прорвали линию обороны, зачистили опорные пункты и блиндажи, и водрузили флаг Российской Федерации над центральной частью посёлка", - говорится в сообщении.
Также Минобороны РФ опубликовало видео боевых действий российских военных, освобождавших Новоуспеновское, и государственный флаг России, который они растянули.