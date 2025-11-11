Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пять БМП ВСУ в пригороде Купянска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 11.11.2025 (обновлено: 12:32 11.11.2025)
Российские военные уничтожили пять БМП ВСУ в пригороде Купянска
Российские военнослужащие уничтожили пять украинских боевых машин пехоты в прилегающем к Купянску посёлке Купянск-Узловой, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили пять украинских боевых машин пехоты в прилегающем к Купянску посёлке Купянск-Узловой, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы FPV-дронов группировки войск "Запад" уничтожили пять украинских БМП в пригороде Купянска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения 6-й армии группировки войск "Запад" в ходе аэроразведки выявили скопление боевых машин пехоты, замаскированных на северной окраине прилегающего к Купянску поселка Купянск-Узловой.
"Операторы FPV-дронов подняли в воздух беспилотные летательные аппараты, управляемые по оптоволоконному кабелю, которые уничтожили пять украинских боевых машин пехоты, располагавшихся вдоль железнодорожных путей и дороги в лесополосе. Кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение и детонацию боекомплекта боевых машин 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - уточнили в МО РФ.
Ведомство также опубликовало видеоролик с кадрами уничтожения украинской бронетехники.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
