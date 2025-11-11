https://ria.ru/20251111/vladimirov-2054288528.html
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения - РИА Новости, 11.11.2025
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения
Каждый новый объект водоснабжения в Ставропольском крае должен быть обеспечен электроэнергией, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Каждый новый объект водоснабжения в Ставропольском крае должен быть обеспечен электроэнергией, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ставропольского края, Владимиров провел совещание по вопросам развития водоснабжения в регионе. Глава края поставил ряд задач перед профильными ведомствами и ресурсоснабжающими предприятиями.
В работе приняли участие члены правительства региона, руководители краевых органов власти, ресурсоснабжающих предприятий и главы территорий.
Детально обсужден ход реализации 39 проектов, направленных на модернизацию и развитие систем водоснабжения в ставропольской и кавминводской агломерациях, в том числе за счет госпрограммы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций". В их числе строительство новых водозаборных сооружений на Сенгилеевском водохранилище в краевом центре, разработка Малкинского месторожения в Кировском округе, реконструкция систем водоснабжения городов Кавказских Минеральных Вод и другие.
"За каждым объектом должен быть закреплен ответственный. Он должен контролировать сроки реализации, обеспечивать взаимодействие между участниками процесса. Задача для краевого Минпрома – синхронизировать программу развития энергосистемы края с планами по воде. Каждый новый объект водоснабжения, который мы создаем, должен быть без проволочек обеспечен электроэнергией. Учитывайте мощности, делайте запас, – приводит пресс-служба слова Владимирова.