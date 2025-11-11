Рейтинг@Mail.ru
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
17:51 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/vladimirov-2054288528.html
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения - РИА Новости, 11.11.2025
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения
Каждый новый объект водоснабжения в Ставропольском крае должен быть обеспечен электроэнергией, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:51:00+03:00
2025-11-11T17:51:00+03:00
ставропольский край
жкх
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_9a0d50623eca4e48c1b658f8626fbd8f.jpg
https://ria.ru/20251030/vladimirov-2051921087.html
https://ria.ru/20251111/syr-2054207797.html
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036263496_50:0:1757:1280_1920x0_80_0_0_712e429f68430819c809b76ae7fb614d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, ЖКХ, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров поручил создать энергомощности для новых объектов водоснабжения

Владимиров: каждый объект водоснабжения должен быть обеспечен электроэнергией

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Каждый новый объект водоснабжения в Ставропольском крае должен быть обеспечен электроэнергией, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Как сообщили в пресс-службе правительства Ставропольского края, Владимиров провел совещание по вопросам развития водоснабжения в регионе. Глава края поставил ряд задач перед профильными ведомствами и ресурсоснабжающими предприятиями.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Владимиров: здравоохранение – одно из главных направлений соцполитики
30 октября, 18:22
В работе приняли участие члены правительства региона, руководители краевых органов власти, ресурсоснабжающих предприятий и главы территорий.
Детально обсужден ход реализации 39 проектов, направленных на модернизацию и развитие систем водоснабжения в ставропольской и кавминводской агломерациях, в том числе за счет госпрограммы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций". В их числе строительство новых водозаборных сооружений на Сенгилеевском водохранилище в краевом центре, разработка Малкинского месторожения в Кировском округе, реконструкция систем водоснабжения городов Кавказских Минеральных Вод и другие.
"За каждым объектом должен быть закреплен ответственный. Он должен контролировать сроки реализации, обеспечивать взаимодействие между участниками процесса. Задача для краевого Минпрома – синхронизировать программу развития энергосистемы края с планами по воде. Каждый новый объект водоснабжения, который мы создаем, должен быть без проволочек обеспечен электроэнергией. Учитывайте мощности, делайте запас, – приводит пресс-служба слова Владимирова.
Производство сыра - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Производство сыров на Ставрополье увеличилось на 24,3 процента
Вчера, 14:57
 
Ставропольский крайЖКХСтавропольский крайВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала