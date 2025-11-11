Рейтинг@Mail.ru
Ветеран из США призвал не допускать ненавистников к власти - РИА Новости, 11.11.2025
22:02 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/veteran-2054343705.html
Ветеран из США призвал не допускать ненавистников к власти
Ветеран из США призвал не допускать ненавистников к власти - РИА Новости, 11.11.2025
Ветеран из США призвал не допускать ненавистников к власти
Человечество не должно позволять ненавистникам любого рода приходить к власти, поскольку это может привести к трагедии, заявил РИА Новости переживший Холокост... РИА Новости, 11.11.2025
Ветеран из США призвал не допускать ненавистников к власти

Ветеран из США Кон: люди не должны позволять ненавистникам приходить к власти

ВАШИНГТОН, 11 ноя – РИА Новости. Человечество не должно позволять ненавистникам любого рода приходить к власти, поскольку это может привести к трагедии, заявил РИА Новости переживший Холокост ветеран Второй мировой войны из США Фрэнк Кон.
"Люди, одержимые ненавистью, никогда не должны приходить к власти в правительстве", - сказал Кон.
По его словам, ненависть может причинить серьезный вред и привести к войне.
Ветеран выразил уверенность в том, что люди могут предотвратить распространение ненависти и насилия, если не будут поддерживать на выборах сторонников подобной идеологии.
"Самое важное, что человек может сделать, – это выразить свою позицию на голосовании", - сказал он.
Полковник в отставке Кон родился в 1925 году в германском городе Бреслау (ныне польский Вроцлав) в еврейской семье. Он отчетливо помнит, как нацисты пришли к власти в 1933 году и убивали его родных только потому, что те были евреями. В 1938 году Фрэнк вместе с родителями бежал в США, а в начале 1945 года вернулся в Германию в составе американской армии.
Кон выразил опасение, что нынешняя ситуация в мире напоминает происходившее в Германии перед приходом к власти нацистов. Он подчеркнул, что правдивый рассказ о событиях является лучшим способом противостояния ненависти. По его словам, ненавистники, как правило, отклоняются от истины, представляя вещи в худшем свете или прибегая ко лжи.
"Например, тем, кто отрицает Холокост, лучше всего противостоят люди, которые пережили эту трагедию. Конечно, скоро никого из них уже не будет в живых, и тогда их дети должны будут выйти на первые роли", - отметил он.
Кон, которому в августе исполнилось 100 лет, был в составе американских войск, которые в апреле 1945 года встретились с советскими военными на берегу реки Эльба в Германии.
