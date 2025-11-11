США и Россия должны взаимодействовать, заявил американский ветеран

https://ria.ru/20251111/veteran-2054334821.html
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Американский ветеран, участник встречи на Эльбе Фрэнк Коэн заявил РИА Новости, что США и Россия должны взаимодействовать, а не противостоять друг другу.
"Это немного сложно, но мы должны разговаривать как минимум. Это гораздо лучше, чем вступать в любого рода противостояние", - сказал 100-летний ветеран.
В США
11 ноября отмечается День ветеранов.
Как рассказал Коэн, на Эльбе Красная армия с теплотой встретила союзников. "Мы прошли это, мы были союзниками тогда. Я думаю, мы должны и сейчас", - сказал он.
Красная армия встретилась с силами США 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба .