США и Россия должны взаимодействовать, заявил американский ветеран - РИА Новости, 11.11.2025
20:49 11.11.2025
США и Россия должны взаимодействовать, заявил американский ветеран
Американский ветеран, участник встречи на Эльбе Фрэнк Коэн заявил РИА Новости, что США и Россия должны взаимодействовать, а не противостоять друг другу. РИА Новости, 11.11.2025
США и Россия должны взаимодействовать, заявил американский ветеран

Ветеран Коэн: США и Россия должны взаимодействовать, а не противостоять

Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Саммит России и США на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Американский ветеран, участник встречи на Эльбе Фрэнк Коэн заявил РИА Новости, что США и Россия должны взаимодействовать, а не противостоять друг другу.
"Это немного сложно, но мы должны разговаривать как минимум. Это гораздо лучше, чем вступать в любого рода противостояние", - сказал 100-летний ветеран.
В США 11 ноября отмечается День ветеранов.
Как рассказал Коэн, на Эльбе Красная армия с теплотой встретила союзников. "Мы прошли это, мы были союзниками тогда. Я думаю, мы должны и сейчас", - сказал он.
Красная армия встретилась с силами США 25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба .
Столетний ветеран из США прокомментировал встречу Путина и Трампа
15 августа, 03:34
Столетний ветеран из США прокомментировал встречу Путина и Трампа
