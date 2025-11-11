https://ria.ru/20251111/vertolet-2054354406.html
Стала известна причина крушения вертолета минобороны Ганы в августе 2025
Падение в августе 2025 года вертолёта вооружённых сил, на борту которого находились члены правительства Ганы, было вызвано резким изменением погоды, сообщил... РИА Новости, 11.11.2025
Форджоре: причиной крушения вертолета минобороны Ганы стали погодные условия
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Падение в августе 2025 года вертолёта вооружённых сил, на борту которого находились члены правительства Ганы, было вызвано резким изменением погоды, сообщил член комиссии по расследованию катастрофы Пол Форджоре.
"Нисходящие потоки в условиях смены погодных условий над высокогорьем при отсутствии изменения угла тангажа либо увеличения подъёмной силы привели к потере вертолётом высоты", - пояснил Форджоре, чьи слова приводит издание GhanaWeb
.
В Гане
6 августа разбился вертолёт вооружённых сил. Жертвами крушения стали восемь человек, среди них министр обороны Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед.
По данным СМИ, отчёт комиссии также содержит заключение, что вертолет не был оснащен современными системами навигации и предотвращения столкновений, которые имеют решающее значение при полетах в плохих погодных условиях или в сложной местности.