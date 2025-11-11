Рейтинг@Mail.ru
Стала известна причина крушения вертолета минобороны Ганы в августе 2025 - РИА Новости, 11.11.2025
23:48 11.11.2025
Стала известна причина крушения вертолета минобороны Ганы в августе 2025
Стала известна причина крушения вертолета минобороны Ганы в августе 2025 - РИА Новости, 11.11.2025
Стала известна причина крушения вертолета минобороны Ганы в августе 2025
Падение в августе 2025 года вертолёта вооружённых сил, на борту которого находились члены правительства Ганы, было вызвано резким изменением погоды, сообщил... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
гана
гана
в мире, гана
В мире, Гана
Стала известна причина крушения вертолета минобороны Ганы в августе 2025

Форджоре: причиной крушения вертолета минобороны Ганы стали погодные условия

Место крушения вертолета Harbin Z-9 Вооруженных сил Ганы
Место крушения вертолета Harbin Z-9 Вооруженных сил Ганы - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Harbin Z-9 Вооруженных сил Ганы. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Падение в августе 2025 года вертолёта вооружённых сил, на борту которого находились члены правительства Ганы, было вызвано резким изменением погоды, сообщил член комиссии по расследованию катастрофы Пол Форджоре.
"Нисходящие потоки в условиях смены погодных условий над высокогорьем при отсутствии изменения угла тангажа либо увеличения подъёмной силы привели к потере вертолётом высоты", - пояснил Форджоре, чьи слова приводит издание GhanaWeb.
В Гане 6 августа разбился вертолёт вооружённых сил. Жертвами крушения стали восемь человек, среди них министр обороны Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ибрагим Муртала Мохаммед.
По данным СМИ, отчёт комиссии также содержит заключение, что вертолет не был оснащен современными системами навигации и предотвращения столкновений, которые имеют решающее значение при полетах в плохих погодных условиях или в сложной местности.
Крушение турецкого военного самолета в Грузии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
На борту упавшего самолета в Грузии было 20 военных, сообщили в Турции
В мире, Гана
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
