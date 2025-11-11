Стала известна причина крушения вертолета минобороны Ганы в августе 2025

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Падение в августе 2025 года вертолёта вооружённых сил, на борту которого находились члены правительства Ганы, было вызвано резким изменением погоды, сообщил член комиссии по расследованию катастрофы Пол Форджоре.

По данным СМИ, отчёт комиссии также содержит заключение, что вертолет не был оснащен современными системами навигации и предотвращения столкновений, которые имеют решающее значение при полетах в плохих погодных условиях или в сложной местности.