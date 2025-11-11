Венесуэла поблагодарила Россию за призыв осудить военное присутствие США

МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы благодарно российским парламентариям за обращение к международному сообществу с призывом осудить наращивание военного присутствия США в Карибском море и угрозы против Каракаса, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.