Венесуэла поблагодарила Россию за призыв осудить военное присутствие США - РИА Новости, 11.11.2025
23:43 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/venesuela-2054354177.html
Венесуэла поблагодарила Россию за призыв осудить военное присутствие США
в мире
венесуэла
сша
россия
николас мадуро
хорхе родригес
дональд трамп
оон
венесуэла
сша
россия
Венесуэла поблагодарила Россию за призыв осудить военное присутствие США

Прохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса. Архивное фото
МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы благодарно российским парламентариям за обращение к международному сообществу с призывом осудить наращивание военного присутствия США в Карибском море и угрозы против Каракаса, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем благодарность Государственной думе России за ее обращение к международному сообществу, парламентам и системе ООН с призывом осудить увеличение военного присутствия США в Карибском море, а также угрозы против Венесуэлы и нападения на суда, которые эксперты ООН квалифицировали как внесудебные казни. Венесуэла глубоко ценит твердую солидарность России в защите нашего суверенитета", - написал глава МИД в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Венесуэла не обращалась к России за военной помощью, заявил Лавров
Вчера, 16:03
Госдума РФ в принятом на пленарном заседании во вторник обращении выразила твердую поддержку и солидарность руководству Республики в деле защиты национального суверенитета. Депутаты призвали мировое сообщество "незамедлительно и безоговорочно" осудить усиление военного присутствия США под предлогом борьбы с наркокартелями, а Вашингтон - воздержаться от обострения ситуации и содействовать решению проблем трансграничной преступности и наркотрафика "посредством сотрудничества и диалога между странами, добросовестного выполнения международно-правовых обязательств.
В парламенте Венесуэлы также поблагодарили за солидарность российских коллег. Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в ходе сессии зачитал принятое в Москве обращение, выразил признательность и передал "братские объятия" всему российскому народу, Госдуме, правительству и президенту Владимиру Путину.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Давление США на Венесуэлу может быть блефом, сообщает Atlantic
7 ноября, 16:33
"В сложные и трудные времена проверяются настоящие друзья. И Россия - настоящий друг народа Венесуэлы. Спасибо", - заявил Родригес.
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан из стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Сенат США не поддержал резолюцию против ударов по Венесуэле
7 ноября, 02:24
 
В мире, Венесуэла, США, Россия, Николас Мадуро, Хорхе Родригес, Дональд Трамп, ООН, Госдума РФ
 
 
