Венесуэла поблагодарила Россию за призыв осудить военное присутствие США

МЕХИКО, 11 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы благодарно российским парламентариям за обращение к международному сообществу с призывом осудить наращивание военного присутствия США в Карибском море и угрозы против Каракаса, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.
"От имени президента Николаса Мадуро выражаем благодарность Государственной думе России за ее обращение к международному сообществу, парламентам и системе ООН с призывом осудить увеличение военного присутствия США в Карибском море, а также угрозы против Венесуэлы и нападения на суда, которые эксперты ООН квалифицировали как внесудебные казни. Венесуэла глубоко ценит твердую солидарность России в защите нашего суверенитета", - написал глава МИД в своем Telegram-канале.
Госдума РФ в принятом на пленарном заседании во вторник обращении выразила твердую поддержку и солидарность руководству Республики в деле защиты национального суверенитета. Депутаты призвали мировое сообщество "незамедлительно и безоговорочно" осудить усиление военного присутствия США под предлогом борьбы с наркокартелями, а Вашингтон - воздержаться от обострения ситуации и содействовать решению проблем трансграничной преступности и наркотрафика "посредством сотрудничества и диалога между странами, добросовестного выполнения международно-правовых обязательств.
В парламенте Венесуэлы также поблагодарили за солидарность российских коллег. Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в ходе сессии зачитал принятое в Москве обращение, выразил признательность и передал "братские объятия" всему российскому народу, Госдуме, правительству и президенту Владимиру Путину.
"В сложные и трудные времена проверяются настоящие друзья. И Россия - настоящий друг народа Венесуэлы. Спасибо", - заявил Родригес.
С сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан из стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
