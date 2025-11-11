Рейтинг@Mail.ru
Венесуэла не обращалась к России за военной помощью, заявил Лавров - РИА Новости, 11.11.2025
16:03 11.11.2025 (обновлено: 16:04 11.11.2025)
Венесуэла не обращалась к России за военной помощью, заявил Лавров
Венесуэла не обращалась к России за военной помощью, заявил Лавров - РИА Новости, 11.11.2025
Венесуэла не обращалась к России за военной помощью, заявил Лавров
Венесуэла не обращалась к РФ за военной помощью в связи с активностью США у ее берегов, действия Вашингтона под предлогом борьбы с наркотрафиком неприемлемы,... РИА Новости, 11.11.2025
в мире, россия, венесуэла, карибское море, сергей лавров, мария захарова
В мире, Россия, Венесуэла, Карибское море, Сергей Лавров, Мария Захарова
Венесуэла не обращалась к России за военной помощью, заявил Лавров

Лавров: Венесуэла не обращалась к России за военной помощью из-за активности США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Венесуэла не обращалась к РФ за военной помощью в связи с активностью США у ее берегов, действия Вашингтона под предлогом борьбы с наркотрафиком неприемлемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Нет, таких обращений к нам не было", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как отметил министр, Россия готова действовать в полном соответствии со своими обязательствами по договору о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который проходит окончательные этапы ратификации в РФ.
«
"Я не могу закончить комментарий по Венесуэле без упоминания нашей позиции о неприемлемости тех действий, которые предпринимают Соединенные Штаты под предлогом борьбы с наркотрафиком", - подчеркнул Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США
5 ноября, 07:49
 
В миреРоссияВенесуэлаКарибское мореСергей ЛавровМария Захарова
 
 
