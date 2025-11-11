Венесуэла не обращалась к России за военной помощью, заявил Лавров

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Венесуэла не обращалась к РФ за военной помощью в связи с активностью США у ее берегов, действия Вашингтона под предлогом борьбы с наркотрафиком неприемлемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Нет, таких обращений к нам не было", - сказал он в интервью российским СМИ в гибридном формате, отвечая на вопрос РИА Новости.
Как отметил министр, Россия готова действовать в полном соответствии со своими обязательствами по договору о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, который проходит окончательные этапы ратификации в РФ.
«
"Я не могу закончить комментарий по Венесуэле без упоминания нашей позиции о неприемлемости тех действий, которые предпринимают Соединенные Штаты под предлогом борьбы с наркотрафиком", - подчеркнул Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия поддерживает контакт с руководством Венесуэлы на фоне роста напряженности в Карибском море и готова реагировать на обращения Каракаса.
