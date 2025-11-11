ВЭБ: Электронные конкурсы расширят круг потенциальных участников концессий

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переход к электронным конкурсам для концессий усилит конкуренцию, расширит круг возможных участников и повысит прозрачность отрасли, сказал РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин на полях Дня платформенной экономики в Национальном центре "Россия".

"Электронные площадки обеспечивают равный доступ для потенциальных концессионеров, усиливают конкуренцию и создают беспристрастную, документированную среду для проведения процедур. В результате сокращаются транзакционные издержки, что в конечном итоге ведет к экономии государственных средств", — сказал Самохин.

Он отметил, что электронный формат фиксирует все действия участников конкурсов и исключает недобросовестные практики. При этом расширение числа потенциальных участников и конкуренция среди инвесторов позволяет достичь оптимальных условий будущего концессионного соглашения.

По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных государственно-частных партнерств с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Индекс ВЭБа стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП, разработанной Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП.

Проведение открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения на электронных площадках в рамках законодательства о контрактной системе было разрешено с 1 марта 2024 года. А с 1 января 2026 года проведение таких конкурсов должно осуществляться исключительно в электронной форме.