Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ: Электронные конкурсы расширят круг потенциальных участников концессий - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/veb-2054277096.html
ВЭБ: Электронные конкурсы расширят круг потенциальных участников концессий
ВЭБ: Электронные конкурсы расширят круг потенциальных участников концессий - РИА Новости, 11.11.2025
ВЭБ: Электронные конкурсы расширят круг потенциальных участников концессий
Переход к электронным конкурсам для концессий усилит конкуренцию, расширит круг возможных участников и повысит прозрачность отрасли, сказал РИА Новости главный... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:36:00+03:00
2025-11-11T17:36:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047050945_0:218:853:698_1920x0_80_0_0_dad6e576232f30dae6ed3f7664683fb6.jpg
https://ria.ru/20251031/shuvalov-2052171773.html
https://ria.ru/20251021/shuvalov-2049588206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047050945_0:51:853:691_1920x0_80_0_0_3c0489e6c64f1682cff00ac032a9b186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
ВЭБ: Электронные конкурсы расширят круг потенциальных участников концессий

ВЭБ: Электронный формат усилит конкуренцию на конкурсах для концессий

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФГлавный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переход к электронным конкурсам для концессий усилит конкуренцию, расширит круг возможных участников и повысит прозрачность отрасли, сказал РИА Новости главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин на полях Дня платформенной экономики в Национальном центре "Россия".
"Электронные площадки обеспечивают равный доступ для потенциальных концессионеров, усиливают конкуренцию и создают беспристрастную, документированную среду для проведения процедур. В результате сокращаются транзакционные издержки, что в конечном итоге ведет к экономии государственных средств", — сказал Самохин.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Шувалов: Вторая очередь курорта Завидово откроется в ноябре
31 октября, 18:01
Он отметил, что электронный формат фиксирует все действия участников конкурсов и исключает недобросовестные практики. При этом расширение числа потенциальных участников и конкуренция среди инвесторов позволяет достичь оптимальных условий будущего концессионного соглашения.
По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных государственно-частных партнерств с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Индекс ВЭБа стал частью методики оценки эффективности проектов ГЧП, разработанной Минэкономразвития с учетом предложений регионов, ВЭБ.РФ и участников рынка ГЧП.
Проведение открытых конкурсов на право заключения концессионного соглашения на электронных площадках в рамках законодательства о контрактной системе было разрешено с 1 марта 2024 года. А с 1 января 2026 года проведение таких конкурсов должно осуществляться исключительно в электронной форме.
Организаторами Дня платформенной экономики выступают администрация президента РФ, Минэкономразвития РФ, национальный центр "Россия" и ВЭБ.РФ.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке
21 октября, 14:33
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала