https://ria.ru/20251111/vashington-2054339147.html
В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии
В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии - РИА Новости, 11.11.2025
В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии
Сотни человек в центре Вашингтона протестовали против решения президента США Дональда Трампа о размещении в столице бойцов нацгвардии, передает корреспондент... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T21:25:00+03:00
2025-11-11T21:25:00+03:00
2025-11-11T22:48:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054340037_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_83b85edc5b7896869b784e2bf0138bfc.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051941176.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054340037_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_281452d06ddece0a606f487985bb496a.jpg
Митинг в Вашингтоне против решения Трампа об использовании нацгвардии в городах США
Сотни человек протестовали в центре Вашингтона против решения Трампа об использовании нацгвардии в американских городах.
Мероприятие было приурочено ко Дню ветеранов. Его участники настаивали, что со стороны президента неправильно "объявлять войну" собственным гражданам.
2025-11-11T21:25
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша
В мире, Вашингтон (штат), США
В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии
Сотни человек в Вашингтоне протестовали против решения Трампа о вводе нацгвардии