В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии
21:25 11.11.2025 (обновлено: 22:48 11.11.2025)
В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии
Сотни человек в центре Вашингтона протестовали против решения президента США Дональда Трампа о размещении в столице бойцов нацгвардии, передает корреспондент... РИА Новости, 11.11.2025
В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сотни человек в центре Вашингтона протестовали против решения президента США Дональда Трампа о размещении в столице бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло напротив вокзала Вашингтона, недалеко от Капитолия. Собравшиеся пришли с плакатами о том, что американские ветераны против мер Белого дома.
Одиннадцатого ноября в США отмечают День ветеранов.
Выступающие со сцены заявляли о необходимости дать людям самим отвечать за безопасность, а не использовать армию и полицию.
"Ветераны против войны с городами", - говорилось на одном из плакатов.
На привокзальной площади собрались не менее 200 человек.
