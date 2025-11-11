Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Вашингтоне сотни человек протестовали против размещения бойцов нацгвардии

ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Сотни человек в центре Вашингтона протестовали против решения президента США Дональда Трампа о размещении в столице бойцов нацгвардии, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие прошло напротив вокзала Вашингтона , недалеко от Капитолия. Собравшиеся пришли с плакатами о том, что американские ветераны против мер Белого дома.

Одиннадцатого ноября в США отмечают День ветеранов.

Выступающие со сцены заявляли о необходимости дать людям самим отвечать за безопасность, а не использовать армию и полицию.

"Ветераны против войны с городами", - говорилось на одном из плакатов.