В аэропорту Вашингтона мобильный зал ожидания врезался в терминал

В аэропорту имени Даллеса мобильные залы ожидания перевозят пассажиров авиарейсов от терминала к самолету и обратно.

По данным управления аэропортов, инцидент произошел, когда мобильный зал ожидания подъезжал к зданию, а травмы пассажиров не опасны для жизни, добавляет телеканал. Воздушная гавань работает в обычном режиме, говорится в сообщении.