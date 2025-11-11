В аэропорту Вашингтона мобильный зал ожидания врезался в терминал

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Восемнадцать человек пострадали в результате столкновения мобильного зала ожидания с терминалом международного аэропорта имени Даллеса в Вашингтоне, сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на управление аэропортов столицы США.
В аэропорту имени Даллеса мобильные залы ожидания перевозят пассажиров авиарейсов от терминала к самолету и обратно.
"Управление аэропортов Вашингтона заявило, что 18 человек были доставлены в больницу для обследования после того, как мобильный зал ожидания, также известный как "перевозчик людей", врезался в место для стыковки в международном аэропорту имени Даллеса", - сообщает телеканал.
По данным управления аэропортов, инцидент произошел, когда мобильный зал ожидания подъезжал к зданию, а травмы пассажиров не опасны для жизни, добавляет телеканал. Воздушная гавань работает в обычном режиме, говорится в сообщении.
В Нью-Йорке столкнулись два самолета
2 октября, 07:09