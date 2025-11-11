https://ria.ru/20251111/varshava-2054318122.html
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве - РИА Новости, 11.11.2025
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве
Около 100 тысяч человек присоединились к ежегодному уличному маршу, который проводится националистическими движениями в Варшаве по случаю Дня независимости... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T19:30:00+03:00
2025-11-11T19:30:00+03:00
2025-11-11T22:52:00+03:00
в мире
польша
варшава
ярослав качиньский
кароль навроцкий
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054315807_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_99d2d759f3f7c09785744683e5e4501b.jpg
https://ria.ru/20250418/evropa-2011824628.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054315807_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e86d1bca39a7cd62abc686a478fa0c5.jpg
Ежегодный многотысячный марш националистов в Варшаве
Ежегодный многотысячный марш националистов проходит в Варшаве, отмечают 107-ю годовщину восстановления независимости. Ряд лозунгов на плакатах, которые несут участники марша, имеют явно ксенофобский характер. Так, на одной из растяжек написано: White Europe or no Europe (Белая Европа или никакой Европы). Другой плакат гласит: "Стоп иммиграции - время депортации".
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-11T19:30
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, ярослав качиньский, кароль навроцкий, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, Кароль Навроцкий, Право и справедливость
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве
Около 100 тысяч человек присоединились к ежегодному маршу националистов в Польше