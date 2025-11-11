Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве

ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Около 100 тысяч человек присоединились к ежегодному уличному маршу, который проводится националистическими движениями в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает центр обеспечения безопасности польской столицы.

"По нашим оценкам, количество участников составляет около 100 000 человек", - сказал журналистам директор центра Ярослав Мишталь, подчеркнув, что эта цифра может отличаться от данных организаторов.