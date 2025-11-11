Рейтинг@Mail.ru
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве
19:30 11.11.2025 (обновлено: 22:52 11.11.2025)
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве
Около 100 тысяч человек присоединились к ежегодному уличному маршу, который проводится националистическими движениями в Варшаве по случаю Дня независимости... РИА Новости, 11.11.2025
в мире
польша
варшава
ярослав качиньский
кароль навроцкий
право и справедливость
Ежегодный многотысячный марш националистов в Варшаве
Ежегодный многотысячный марш националистов проходит в Варшаве, отмечают 107-ю годовщину восстановления независимости. Ряд лозунгов на плакатах, которые несут участники марша, имеют явно ксенофобский характер. Так, на одной из растяжек написано: White Europe or no Europe (Белая Европа или никакой Европы). Другой плакат гласит: "Стоп иммиграции - время депортации".
в мире, польша, варшава, ярослав качиньский, кароль навроцкий, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, Кароль Навроцкий, Право и справедливость
Около 100 тысяч человек присоединились к маршу националистов в Варшаве

Около 100 тысяч человек присоединились к ежегодному маршу националистов в Польше

ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Около 100 тысяч человек присоединились к ежегодному уличному маршу, который проводится националистическими движениями в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает центр обеспечения безопасности польской столицы.
"По нашим оценкам, количество участников составляет около 100 000 человек", - сказал журналистам директор центра Ярослав Мишталь, подчеркнув, что эта цифра может отличаться от данных организаторов.
Во вторник в Польше отмечают 107-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом "Один народ, сильная Польша".
В этом году в марше принял участие президент Польши Кароль Навроцкий, который относится к политикам правого крыла и является ставленником оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Среди участников также замечены чиновники канцелярии президента Польши, политики партии "Право и справедливость", в том числе ее председатель Ярослав Качиньский, политики коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
В мире Польша Варшава Ярослав Качиньский Кароль Навроцкий Право и справедливость
 
 
