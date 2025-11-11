Рейтинг@Mail.ru
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов - РИА Новости, 11.11.2025
17:17 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/varshava-2054267821.html
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов - РИА Новости, 11.11.2025
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов
Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T17:17:00+03:00
2025-11-11T17:17:00+03:00
в мире
польша
варшава
гданьск
ярослав качиньский
кароль навроцкий
дональд туск
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054291353_0:435:2867:2048_1920x0_80_0_0_55ce6175f66d69095678904986674a30.jpg
https://ria.ru/20251110/polsha-2053845634.html
https://ria.ru/20251031/polsha-2052133971.html
https://ria.ru/20250825/ukraina-2037537946.html
польша
варшава
гданьск
в мире, польша, варшава, гданьск, ярослав качиньский, кароль навроцкий, дональд туск, право и справедливость
В мире, Польша, Варшава, Гданьск, Ярослав Качиньский, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Право и справедливость
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов

В Варшаве проходит многотысячный марш националистов по случаю Дня независимости

© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakУчастники марша, организованного националистическими движениями, в Варшаве
Участники марша, организованного националистическими движениями, в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Участники марша, организованного националистическими движениями, в Варшаве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 11 окт – РИА Новости. Ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Польше отмечают 107-ю годовщину восстановления независимости. В этом году марш проходит под лозунгом "Один народ, сильная Польша".
Марш националистов в Варшаве - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: в Польше сложилась опасная для Киева ситуация
10 ноября, 01:17
В этом году в марше принимает участие президент Польши Кароль Навроцкий, который относится к политикам правого крыла и является ставленником оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск, находящийся в оппозиции к президенту, участвует в мероприятиях Дня независимости в родном Гданьске.
Среди участников замечены чиновники канцелярии президента Польши, политики партии "Право и справедливость", в том числе ее председатель Ярослав Качиньский, политики коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Участники марша, организаторами которого традиционно являются объединения националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", в количестве нескольких десятков тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского.
Среди них активисты различных движений правого толка - от противников либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков до активистов религиозных католических организаций.
Они проследуют по центральным улицам польской столицы до Национального стадиона.
В отличие от прошлых лет, на этот раз марш возглавляет колонна коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" с баннерами этой политической формации.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинцев
31 октября, 16:54
В центр города стянуты значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Несколько десятков тысяч участников маршируют под национальными флагами. Несмотря на запрет, они взрывают петарды, зажигают файеры.
Ряд лозунгов на плакатах, которые несут участники марша, имеют явно ксенофобский характер. Так, на одной из растяжек написано: White Europe or no Europe (Белая Европа или никакой Европы). Другой плакат гласит: "Стоп иммиграции - время депортации".
В центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.
Исходя из соображений безопасности, полиция заранее запретила 11 ноября ношение оружия в Варшаве и полеты дронов над центром столицы.
День независимости отмечается маршами националистов и в других крупных городах Польши. Иногда во время этих маршей происходят столкновения с полицией и контрманифестантами, другие беспорядки. В 2021 году во время марша был сожжен флаг Германии, в 2020 году в ходе столкновений с манифестантами во время марша были ранены 35 полицейских, во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Киев пригрозил Навроцкому после предложения запретить бандеровские символы
25 августа, 19:23
 
В миреПольшаВаршаваГданьскЯрослав КачиньскийКароль НавроцкийДональд ТускПраво и справедливость
 
 
