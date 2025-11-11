Рейтинг@Mail.ru
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/uvedomlenie-2054181809.html
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника - РИА Новости, 11.11.2025
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника
Минобороны РФ предлагает сократить до 5 дней срок уведомления об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва, следует из внесенного военным ведомством... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:59:00+03:00
2025-11-11T13:59:00+03:00
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/30/497593010_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_ac42d1bb199ad7f72bd371dce3d8d718.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052811549.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/30/497593010_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_d82174b667c6d9707492e1935a381f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника

МО РФ предложило сократить срок уведомления об увольнении айтишника с отсрочкой

© РИА Новости / Михаил ФомичевМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Молодой человек работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает сократить до 5 дней срок уведомления об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва, следует из внесенного военным ведомством проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В правилах предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в пункте 5 слова "в 2-недельный срок" заменить словами "в течение 5 дней со дня увольнения граждан с работы", - говорится в документе.
Как поясняет Минобороны, проект постановления предусматривает внесение изменений, касающихся организации и проведения призыва граждан на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).
Призывники в сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
4 ноября, 17:45
 
ОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала