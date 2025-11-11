https://ria.ru/20251111/uvedomlenie-2054181809.html
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника - РИА Новости, 11.11.2025
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника
Минобороны РФ предлагает сократить до 5 дней срок уведомления об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва, следует из внесенного военным ведомством... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:59:00+03:00
2025-11-11T13:59:00+03:00
2025-11-11T13:59:00+03:00
общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/30/497593010_0:1:1001:564_1920x0_80_0_0_ac42d1bb199ad7f72bd371dce3d8d718.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052811549.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/30/497593010_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_d82174b667c6d9707492e1935a381f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, россия
Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника
МО РФ предложило сократить срок уведомления об увольнении айтишника с отсрочкой
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает сократить до 5 дней срок уведомления об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва, следует из внесенного военным ведомством проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В правилах предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в пункте 5 слова "в 2-недельный срок" заменить словами "в течение 5 дней со дня увольнения граждан с работы", - говорится в документе.
Как поясняет Минобороны, проект постановления предусматривает внесение изменений, касающихся организации и проведения призыва граждан на военную службу в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).