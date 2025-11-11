Минобороны хочет сократить срок уведомления об увольнении IT-сотрудника

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ предлагает сократить до 5 дней срок уведомления об увольнении IT-сотрудника с отсрочкой от призыва, следует из внесенного военным ведомством проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В правилах предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в пункте 5 слова "в 2-недельный срок" заменить словами "в течение 5 дней со дня увольнения граждан с работы", - говорится в документе.