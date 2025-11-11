Рейтинг@Mail.ru
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 11.11.2025 (обновлено: 12:14 11.11.2025)
https://ria.ru/20251111/uslovie-2054144216.html
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине - РИА Новости, 11.11.2025
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине
Урегулировать конфликт на Украине можно было бы в ближайшие дни, если бы ЕС и НАТО пошли на контакт с Россией, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:12:00+03:00
2025-11-11T12:14:00+03:00
в мире
украина
россия
индия
денис алипов
владимир путин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054128218.html
украина
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, индия, денис алипов, владимир путин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Индия, Денис Алипов, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине

Посол Алипов: диалог Запада с Россией поможет завершить украинский конфликт

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Урегулировать конфликт на Украине можно было бы в ближайшие дни, если бы ЕС и НАТО пошли на контакт с Россией, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"Конфликт с Украиной может закончиться завтра, если европейцы и НАТО смогут наладить диалог с Москвой", — передает его слова издание Press Trust of India.
В материале сообщается, что, по словам посла, "антироссийский крестовый поход" Европы стал главным препятствием на пути к достижению мира.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал заинтересованность в долгосрочном урегулировании, предполагающем устранение первопричин конфликта. В их числе Россия называла угрозы национальной безопасности, возникшие в результате расширения НАТО, и попытки втягивания в этот военный блок Украины. Помимо этого, Москва неоднократно выступала за соблюдение прав русскоязычного населения республики наравне с остальными гражданами.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Первый шаг". В Раде высказались о мире на фоне скандала в правительстве
Вчера, 11:25
 
В миреУкраинаРоссияИндияДенис АлиповВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала