"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине
"Закончится завтра". Российский посол назвал условие для мира на Украине
Урегулировать конфликт на Украине можно было бы в ближайшие дни, если бы ЕС и НАТО пошли на контакт с Россией, заявил посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 11.11.2025
Посол Алипов: диалог Запада с Россией поможет завершить украинский конфликт