В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры между США и Россией по двусторонним раздражителям, в частности по стабилизации работы дипломатических миссий, в ближайшее время не планируются, заявили в американском посольстве в РФ.

"США рассматривают двусторонний канал как конструктивную и постоянную площадку для переговоров о стабилизации работы наших дипломатических миссий. Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы", - заявили газете " Известия " в посольстве США в Москве.

Лавров при этом ранее в интервью РИА Новости отмечал, что Россия считает важным в рамках диалога с США по так называемым двусторонним раздражителям не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности. Министр также заявлял, что диалог РФ и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы.