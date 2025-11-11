Рейтинг@Mail.ru
В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/usa-2054127149.html
В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям
В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям - РИА Новости, 11.11.2025
В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям
Переговоры между США и Россией по двусторонним раздражителям, в частности по стабилизации работы дипломатических миссий, в ближайшее время не планируются,... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:19:00+03:00
2025-11-11T11:19:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
сергей лавров
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
https://ria.ru/20250224/posolstva-2001245784.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, сергей рябков
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Сергей Рябков
В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям

Посольство США: переговоры с РФ по раздражителям пока не планируются

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры между США и Россией по двусторонним раздражителям, в частности по стабилизации работы дипломатических миссий, в ближайшее время не планируются, заявили в американском посольстве в РФ.
В октябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что договоренностей о дате и месте проведения очередного раунда между РФ и США по двусторонним раздражителям пока нет. Уже в ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что в настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям.
«

"США рассматривают двусторонний канал как конструктивную и постоянную площадку для переговоров о стабилизации работы наших дипломатических миссий. Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы", - заявили газете "Известия" в посольстве США в Москве.

Лавров при этом ранее в интервью РИА Новости отмечал, что Россия считает важным в рамках диалога с США по так называемым двусторонним раздражителям не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности. Министр также заявлял, что диалог РФ и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Россия и США проведут переговоры по вопросу работы посольств
24 февраля, 12:08
 
В миреРоссияСШАМоскваСергей ЛавровСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала