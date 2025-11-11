В посольстве США в Москве ответили на вопрос о диалоге по дипмиссиям

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Переговоры между США и Россией по двусторонним раздражителям, в частности по стабилизации работы дипломатических миссий, в ближайшее время не планируются, заявили в американском посольстве в РФ.
В октябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что договоренностей о дате и месте проведения очередного раунда между РФ и США по двусторонним раздражителям пока нет. Уже в ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что в настоящее время идут рабочие контакты между РФ и США по поводу возможности продолжить диалог по двусторонним раздражителям.
"США рассматривают двусторонний канал как конструктивную и постоянную площадку для переговоров о стабилизации работы наших дипломатических миссий. Переговоры с российскими коллегами сосредоточены на восстановлении их функциональности в Москве и Вашингтоне, а не на более широкой нормализации или улучшении наших отношений. Однако в настоящее время переговоры в этом формате не запланированы", - заявили газете "Известия" в посольстве США в Москве.
Лавров при этом ранее в интервью РИА Новости отмечал, что Россия считает важным в рамках диалога с США по так называемым двусторонним раздражителям не ограничиваться только вопросами работы посольств, но и заниматься такими проблемами, как налаживание прямого авиасообщения и возврат российской дипсобственности. Министр также заявлял, что диалог РФ и США по двусторонним вопросам идет, но не так быстро, как хотелось бы.
