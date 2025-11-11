Украинские ТЦК используют автомобили скорой помощи для отлова призывников

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Днепропетровске на Украине начали использовать автомобили аварийных служб и скорой помощи при отлове местных жителей, чтобы не привлекать внимание и действовать внезапно, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Украинские ТЦК применяют тактику охоты на людей, подлежащих мобилизации. Они активно используют транспорт аварийных служб и скорой помощи, тем самым маскируясь под работников различных служб", - сказал собеседник агентства.