08:03 11.11.2025
Украинские ТЦК используют автомобили скорой помощи для отлова призывников
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Днепропетровске на Украине начали использовать автомобили аварийных служб и скорой помощи при отлове... РИА Новости, 11.11.2025
Украинские ТЦК используют автомобили скорой помощи для отлова призывников

В Днепропетровске ТЦК используют машины скорой помощи для отлова призывников

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Днепропетровске на Украине начали использовать автомобили аварийных служб и скорой помощи при отлове местных жителей, чтобы не привлекать внимание и действовать внезапно, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинские ТЦК применяют тактику охоты на людей, подлежащих мобилизации. Они активно используют транспорт аварийных служб и скорой помощи, тем самым маскируясь под работников различных служб", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данный автопарк используется не для оказания помощи гражданскому населению, а для маскировки, что позволяет группам ТЦК приближаться к потенциальным призывникам незаметно.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
ТЦК отправляют на фронт людей с диагнозом ДЦП, рассказал российский боец
