Украинские ТЦК используют автомобили скорой помощи для отлова призывников
Украинские ТЦК используют автомобили скорой помощи для отлова призывников
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Днепропетровске на Украине начали использовать автомобили аварийных служб и скорой помощи при отлове... РИА Новости, 11.11.2025
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) в Днепропетровске на Украине начали использовать автомобили аварийных служб и скорой помощи при отлове местных жителей, чтобы не привлекать внимание и действовать внезапно, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Украинские ТЦК применяют тактику охоты на людей, подлежащих мобилизации. Они активно используют транспорт аварийных служб и скорой помощи, тем самым маскируясь под работников различных служб", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что данный автопарк используется не для оказания помощи гражданскому населению, а для маскировки, что позволяет группам ТЦК приближаться к потенциальным призывникам незаметно.