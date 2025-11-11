Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области приговорил местную жительницу к исправительным работам за то, что она выманивала деньги у бывшего возлюбленного на выдуманного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Жительница Серова Анастасия состояла в близких отношениях с Андреем. В 2018 году пара рассталась, а вскоре женщина написала бывшему, что ждет от него ребенка и нуждается в деньгах, рассказали в инстанции.

"Тот поверил, и некоторое время переводил ей денежные суммы. Спустя семь лет, летом 2025 года, Анастасия вновь вышла на связь и сообщила Андрею об их "общем сыне-школьнике", который якобы находится в детском доме из-за ее финансовых трудностей. Под этим предлогом она получила от Андрея 50 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Спустя время мужчина приехал в Серов и попытался добиться встречи с сыном, но безуспешно. Потом от общих знакомых он узнал, что никакого ребенка у Анастасии не было, и пошел в полицию.

Против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве, свою вину она признала.