https://ria.ru/20251111/ural-2054294657.html
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка - РИА Новости, 11.11.2025
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка
Серовский районный суд Свердловской области приговорил местную жительницу к исправительным работам за то, что она выманивала деньги у бывшего возлюбленного на... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:06:00+03:00
2025-11-11T18:06:00+03:00
2025-11-11T18:06:00+03:00
происшествия
серов
свердловская область
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20251107/sk-2053445528.html
https://ria.ru/20251017/peterburg-2048813669.html
серов
свердловская область
урал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серов, свердловская область, урал
Происшествия, Серов, Свердловская область, Урал
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка
Жительницу Серова осудили за выманивание денег у бывшего возлюбленного
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области приговорил местную жительницу к исправительным работам за то, что она выманивала деньги у бывшего возлюбленного на выдуманного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Жительница Серова
Анастасия состояла в близких отношениях с Андреем. В 2018 году пара рассталась, а вскоре женщина написала бывшему, что ждет от него ребенка и нуждается в деньгах, рассказали в инстанции.
"Тот поверил, и некоторое время переводил ей денежные суммы. Спустя семь лет, летом 2025 года, Анастасия вновь вышла на связь и сообщила Андрею об их "общем сыне-школьнике", который якобы находится в детском доме из-за ее финансовых трудностей. Под этим предлогом она получила от Андрея 50 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Спустя время мужчина приехал в Серов и попытался добиться встречи с сыном, но безуспешно. Потом от общих знакомых он узнал, что никакого ребенка у Анастасии не было, и пошел в полицию.
Против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве, свою вину она признала.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 11 тысяч рублей. Остальную сумму подсудимая компенсировала еще на стадии рассмотрения дела", – уточнили в пресс-службе.