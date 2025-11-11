Рейтинг@Mail.ru
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка
18:06 11.11.2025
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка
Серовский районный суд Свердловской области приговорил местную жительницу к исправительным работам за то, что она выманивала деньги у бывшего возлюбленного
происшествия
серов
свердловская область
урал
серов
свердловская область
урал
Жительница Урала семь лет тянула деньги с бывшего, придумав от него ребенка

Жительницу Серова осудили за выманивание денег у бывшего возлюбленного

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Серовский районный суд Свердловской области приговорил местную жительницу к исправительным работам за то, что она выманивала деньги у бывшего возлюбленного на выдуманного ребенка, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Жительница Серова Анастасия состояла в близких отношениях с Андреем. В 2018 году пара рассталась, а вскоре женщина написала бывшему, что ждет от него ребенка и нуждается в деньгах, рассказали в инстанции.
Автомобиль Следственного комитета России
В Туле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве отца бывшей девушки
7 ноября, 14:10
7 ноября, 14:10
"Тот поверил, и некоторое время переводил ей денежные суммы. Спустя семь лет, летом 2025 года, Анастасия вновь вышла на связь и сообщила Андрею об их "общем сыне-школьнике", который якобы находится в детском доме из-за ее финансовых трудностей. Под этим предлогом она получила от Андрея 50 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Спустя время мужчина приехал в Серов и попытался добиться встречи с сыном, но безуспешно. Потом от общих знакомых он узнал, что никакого ребенка у Анастасии не было, и пошел в полицию.
Против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве, свою вину она признала.
"Приговором суда ей назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Удовлетворен гражданский иск потерпевшего на 11 тысяч рублей. Остальную сумму подсудимая компенсировала еще на стадии рассмотрения дела", – уточнили в пресс-службе.
Задержание
Жителя Петербурга заподозрили в убийстве бывшего мужа возлюбленной
17 октября, 11:07
17 октября, 11:07
 
Происшествия
 
 
