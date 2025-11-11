https://ria.ru/20251111/ural-2054117053.html
На Урале бывшему оперуполномоченному дали семь лет колонии за взятку
На Урале бывшему оперуполномоченному дали семь лет колонии за взятку - РИА Новости, 11.11.2025
На Урале бывшему оперуполномоченному дали семь лет колонии за взятку
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия... РИА Новости, 11.11.2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД РФ по Свердловской области Евгения Мальцева, который за взятку в 200 миллионов рублей вызвался разрешить проблемы стройкомпании, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в октябре 2023 года заместитель директора строительной компании-подрядчика рассказал фигуранту о проблемах с проведением строительной экспертизы объекта капитального строительства – здания школы в свердловском селе Косулино - и необходимости получения положительного результата. Борцу с коррупцией, как отмечает надзорное ведомство, было известно, что представленная на экспертизу сметная документация требованиям не соответствовала, а фактическая стоимость работ сильно отличалась от заявленной.
"Осужденный сообщил, что сможет помочь, однако пояснил, что за решение вопроса необходимо будет заплатить 200 миллионов рублей в три этапа. Первым этапом необходимо было передать 30 миллионов рублей в качестве аванса. В квартире по улице Олимпийская набережная в Екатеринбурге
замдиректора строительной компании передал ему 30 миллионов рублей наличными в рюкзаке", – пояснили в прокуратуре.
Вменяли экс-полицейскому статью о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России
по Свердловской области
Евгения Мальцева… Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ему запрещено пять лет занимать должности на госслужбе и в системе правоохранительных органов.
В отношении взяткодателя уголовное преследование прекращено в связи со способствованием раскрытию преступления и раскаянием, добавили в пресс-службе.