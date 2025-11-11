На Урале бывшему оперуполномоченному дали семь лет колонии за взятку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД РФ по Свердловской области Евгения Мальцева, который за взятку в 200 миллионов рублей вызвался разрешить проблемы стройкомпании, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре 2023 года заместитель директора строительной компании-подрядчика рассказал фигуранту о проблемах с проведением строительной экспертизы объекта капитального строительства – здания школы в свердловском селе Косулино - и необходимости получения положительного результата. Борцу с коррупцией, как отмечает надзорное ведомство, было известно, что представленная на экспертизу сметная документация требованиям не соответствовала, а фактическая стоимость работ сильно отличалась от заявленной.

"Осужденный сообщил, что сможет помочь, однако пояснил, что за решение вопроса необходимо будет заплатить 200 миллионов рублей в три этапа. Первым этапом необходимо было передать 30 миллионов рублей в качестве аванса. В квартире по улице Олимпийская набережная в Екатеринбурге замдиректора строительной компании передал ему 30 миллионов рублей наличными в рюкзаке", – пояснили в прокуратуре.

Вменяли экс-полицейскому статью о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Евгения Мальцева… Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ему запрещено пять лет занимать должности на госслужбе и в системе правоохранительных органов.