10:44 11.11.2025 (обновлено: 10:56 11.11.2025)
На Урале бывшему оперуполномоченному дали семь лет колонии за взятку
На Урале бывшему оперуполномоченному дали семь лет колонии за взятку
происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), урал
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Урал
На Урале бывшему оперуполномоченному дали семь лет колонии за взятку

© Фото : Прокуратура Свердловской области/TelegramБывший оперуполномоченный полиции по Свердловской области Евгений Мальцов в зале суда
© Фото : Прокуратура Свердловской области/Telegram
Бывший оперуполномоченный полиции по Свердловской области Евгений Мальцов в зале суда
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУМВД РФ по Свердловской области Евгения Мальцева, который за взятку в 200 миллионов рублей вызвался разрешить проблемы стройкомпании, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в октябре 2023 года заместитель директора строительной компании-подрядчика рассказал фигуранту о проблемах с проведением строительной экспертизы объекта капитального строительства – здания школы в свердловском селе Косулино - и необходимости получения положительного результата. Борцу с коррупцией, как отмечает надзорное ведомство, было известно, что представленная на экспертизу сметная документация требованиям не соответствовала, а фактическая стоимость работ сильно отличалась от заявленной.
"Осужденный сообщил, что сможет помочь, однако пояснил, что за решение вопроса необходимо будет заплатить 200 миллионов рублей в три этапа. Первым этапом необходимо было передать 30 миллионов рублей в качестве аванса. В квартире по улице Олимпийская набережная в Екатеринбурге замдиректора строительной компании передал ему 30 миллионов рублей наличными в рюкзаке", – пояснили в прокуратуре.
Вменяли экс-полицейскому статью о покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области Евгения Мальцева… Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Уточняется, что ему запрещено пять лет занимать должности на госслужбе и в системе правоохранительных органов.
В отношении взяткодателя уголовное преследование прекращено в связи со способствованием раскрытию преступления и раскаянием, добавили в пресс-службе.
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Урал
 
 
