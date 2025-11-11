Рейтинг@Mail.ru
Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов дела о коррупции - РИА Новости, 11.11.2025
22:22 11.11.2025
Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов дела о коррупции
Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов дела о коррупции
2025-11-11T22:22:00+03:00
2025-11-11T22:22:00+03:00
в мире
украина
рустем умеров
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
совет национальной безопасности и обороны украины
украина
в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов дела о коррупции

Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов коррупционного дела

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров попытался оправдаться за то, что фигуранты коррупционного дела в сфере энергетики влияли на его работу.
Прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры ранее во вторник заявил, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны страны Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко.
Владимир Зеленский во время на пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Власть посыплется". В Раде пригрозили Зеленскому после скандала с НАБУ
Вчера, 22:10
"Любые попытки связать мою работу в министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос относительно бронежилетов по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В НАБУ назвали главного в коррупционной схеме по энергетике
Вчера, 15:02
 
В миреУкраинаРустем УмеровВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала