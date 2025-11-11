Умеров попытался оправдаться за влияние на него фигурантов дела о коррупции

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров попытался оправдаться за то, что фигуранты коррупционного дела в сфере энергетики влияли на его работу.
Прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры ранее во вторник заявил, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны страны Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко.
"Любые попытки связать мою работу в министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц безосновательны. В должности министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами. В частности, была встреча с Тимуром Миндичем, на которой был поднят вопрос относительно бронежилетов по контракту. В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям, и никакой продукт не был поставлен", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.