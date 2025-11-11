https://ria.ru/20251111/umerov-2054338598.html
Умеров прибыл в Стамбул
Умеров прибыл в Стамбул
Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул, об этом говорится в его Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
