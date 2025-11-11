Рейтинг@Mail.ru
21:18 11.11.2025 (обновлено: 03:12 12.11.2025)
Умеров прибыл в Стамбул
Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул, об этом говорится в его Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2025
в мире, стамбул, украина, турция, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Стамбул, Украина, Турция, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл в Стамбул, об этом говорится в его Telegram-канале.
"Только что прибыл в Стамбул. В эти дни буду работать в Турции и на Ближнем Востоке для того, чтобы разблокировать процесс обменов", — он.
Глава совета пояснил, что в течение нескольких дней проведет ряд встреч. Тем не менее он не стал уточнять, о каких конкретно беседах идет речь.
Министр обороны Украины Рустем Умеров на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Украина на данный момент не ведет переговоры с Россией, заявил Умеров
19 сентября, 15:21
 
В миреСтамбулУкраинаТурцияРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
