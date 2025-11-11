На Украине прекратили полномочия наблюдательного совета "Энергоатома"

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании "Энергоатом", сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании… Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, новый состав совета на утверждение правительству должно в недельный срок подать министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
"Задача нового состава - быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции", - добавила премьер.
Свириденко также поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
