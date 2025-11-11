На Украине прекратили полномочия наблюдательного совета "Энергоатома"

"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Правительство досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета компании… Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, новый состав совета на утверждение правительству должно в недельный срок подать министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.