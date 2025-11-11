Миндич оказывал влияние на экс-главу Минобороны Украины, заявил прокурор

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны страны Рустема Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко, заявил во вторник прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры.