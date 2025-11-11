Рейтинг@Mail.ru
Миндич оказывал влияние на экс-главу Минобороны Украины, заявил прокурор
19:09 11.11.2025
Миндич оказывал влияние на экс-главу Минобороны Украины, заявил прокурор
Миндич оказывал влияние на экс-главу Минобороны Украины, заявил прокурор - РИА Новости, 11.11.2025
Миндич оказывал влияние на экс-главу Минобороны Украины, заявил прокурор
Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние... РИА Новости, 11.11.2025
Миндич оказывал влияние на экс-главу Минобороны Украины, заявил прокурор

САП: Миндич оказывал преступное влияние на Умерова и Галущенко

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич который является фигурантом дела о коррупции в сфере энергетики на Украине, оказывал преступное влияние на экс-министра обороны страны Рустема Умерова и экс-министра энергетики Германа Галущенко, заявил во вторник прокурор украинской Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что не исключает, что Миндич может быть причастен к коррупционной деятельность в оборонной сфере. НАБУ ранее сообщило, что Миндич был главным в коррупционной схеме по энергетике на Украине.
Руслан Магомедрасулов - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
СМИ: задержанный следователь НАБУ собрал доказательства по делу Миндича
10 ноября, 23:32
"На протяжении 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны путем осуществления им влияния на министра обороны Умерова", - приводит издание "Страна.ua" слова прокурора, сказанные им во время суда по избранию меры пресечения для одного из фигурантов дела НАБУ.
Ранее НАБУ предъявило обвинение семерым участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики на Украине, пятеро из них задержаны.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Рады Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
Вчера, 16:25
"Украл лично". В Раде обрушились на Зеленского после скандала с НАБУ
Вчера, 16:25
 
