Украинский омбудсмен рассказала о жалобах мобилизованных - РИА Новости, 11.11.2025
18:07 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054295039.html
Украинский омбудсмен рассказала о жалобах мобилизованных
Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что получает ежедневно десятки жалоб от попавших в военкоматы мобилизованных на потерю связи с родными. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T18:07:00+03:00
2025-11-11T18:07:00+03:00
Украинские военнослужащие
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что получает ежедневно десятки жалоб от попавших в военкоматы мобилизованных на потерю связи с родными.
"Ежедневно мы имеем десятки обращений о том, что после доставки в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) военнообязанные теряют связь с родными. Это плохая и антигуманная практика. Не только потому, что граждане имеют право на связь с близкими, а близкие имеют право знать, что происходит. Но и потому, что это сильно демотивирует и без того напуганного новобранца", - написала Решетилова в социальной сети Facebook*.
По ее словам, отсутствие связи с родственниками в первый период службы является одной из причин большого количества случаев самовольного оставления воинских частей. "Пока, к сожалению, все мои просьбы наладить работу таким образом, чтобы право на несколько звонков человеку было обеспечено, зависают где-то в воздухе", - добавила омбудсмен.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
* запрещена в РФ как экстремистская.
