Украинский омбудсмен рассказала о жалобах мобилизованных

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что получает ежедневно десятки жалоб от попавших в военкоматы мобилизованных на потерю связи с родными.

По ее словам, отсутствие связи с родственниками в первый период службы является одной из причин большого количества случаев самовольного оставления воинских частей. "Пока, к сожалению, все мои просьбы наладить работу таким образом, чтобы право на несколько звонков человеку было обеспечено, зависают где-то в воздухе", - добавила омбудсмен.