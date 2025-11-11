МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Укомплектованность военкоматов на Украине составляет ниже 40% от необходимого, утверждает украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко на фоне нехватки личного состава в ВСУ 28 октября заявил, что численность сотрудников военкоматов нужно увеличить для продолжения мобилизации.

"Знаете ли вы, что укомплектованность ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) ниже 40%? Что среди сотрудников ТЦК уже случались случаи суицидов? О постоянном хейте и физических нападениях на сотрудников, думаю, вам известно", - написала Решетилова в социальной сети Facebook*.

Она также отметила, что система постановления на военный учет на Украине несовершенна, а работа военкоматов "далека от идеала и точно нуждается в реформировании".

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.