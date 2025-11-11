На Украине не исключают причастность Миндича к коррупции в оборонной сфере

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не исключает, что бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич может быть причастен к коррупционной деятельность в оборонной сфере.

"(Миндич – ред.) координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах – в частности, в энергетической и оборонной сферах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.