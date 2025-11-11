НАБУ выясняет обстоятельства бегства Миндича

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выясняет обстоятельства бегства из страны бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который фигурирует в деле о коррупции в энергетике, и будет добиваться его экстрадиции, заявил во вторник руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.