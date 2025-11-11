НАБУ выясняет обстоятельства бегства Миндича

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выясняет обстоятельства бегства из страны бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который фигурирует в деле о коррупции в энергетике, и будет добиваться его экстрадиции, заявил во вторник руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов.
"Мы исследуем обстоятельства его побега, мы подробно разбираем шаг за шагом, кто ему помогал, и этому всему будет предоставлена надлежащая оценка… Будем смотреть, где он находится. Я сегодня слышал, что он уже в Израиле, поэтому будем делать все для того, чтобы вернуть", - сказал Абакумов в комментарии изданию "Украинская правда".
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.