https://ria.ru/20251111/ukraina-2054171099.html
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов - РИА Новости, 11.11.2025
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов
Более четырех миллионов долларов изъято при обысках у членов преступной группы, замешанной в коррупции в энергетической сфере на Украине, сообщил руководитель... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:24:00+03:00
2025-11-11T13:24:00+03:00
2025-11-11T13:24:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054009416.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a1d584e8f4c58f3932afa0612a5b8613.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, герман галущенко, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов
Глава НАБУ Абакумов: у причастных к коррупции в энергетике изъяли более $4 млн
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Более четырех миллионов долларов изъято при обысках у членов преступной группы, замешанной в коррупции в энергетической сфере на Украине, сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ
) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады
Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко
и в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского
Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины
. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
"Это средства, которые выявлены непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. В ходе некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 миллионов долларов. Если я не ошибаюсь, это по местам жительства разных участников преступной организации мы выявили", - сказал Абакумов в комментарии изданию "Украинская правда".
По его словам, это оборотные средства преступной организации.