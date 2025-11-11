Рейтинг@Mail.ru
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов - РИА Новости, 11.11.2025
13:24 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054171099.html
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов - РИА Новости, 11.11.2025
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов
Более четырех миллионов долларов изъято при обысках у членов преступной группы, замешанной в коррупции в энергетической сфере на Украине, сообщил руководитель... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T13:24:00+03:00
2025-11-11T13:24:00+03:00
в мире
украина
герман галущенко
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://ria.ru/20251110/ukraina-2054009416.html
украина
В мире, Украина, Герман Галущенко, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов

Глава НАБУ Абакумов: у причастных к коррупции в энергетике изъяли более $4 млн

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Более четырех миллионов долларов изъято при обысках у членов преступной группы, замешанной в коррупции в энергетической сфере на Украине, сообщил руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Александр Абакумов.
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка.
"Это средства, которые выявлены непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. В ходе некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 миллионов долларов. Если я не ошибаюсь, это по местам жительства разных участников преступной организации мы выявили", - сказал Абакумов в комментарии изданию "Украинская правда".
По его словам, это оборотные средства преступной организации.
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
На Украине рассказали о легализации денег от коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 18:15
 
В миреУкраинаГерман ГалущенкоВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада Украины
 
 
