На Украине по делу о коррупции в энергетике изъяли четыре миллиона долларов

"Это средства, которые выявлены непосредственно у участников преступной организации, которые на данном этапе изъяты. Мы провели уже много обысков, часть продолжается. В ходе некоторых еще изымаются средства. Сейчас мы видим там уже более 4 миллионов долларов. Если я не ошибаюсь, это по местам жительства разных участников преступной организации мы выявили", - сказал Абакумов в комментарии изданию "Украинская правда".