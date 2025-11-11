"Первый шаг". В Раде высказались о мире на фоне скандала в правительстве

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский стал главным препятствием на пути к миру на Украине, и его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал запуск процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.
"Мы с вами снова становимся свидетелями очередной попытки устранить основную причину войны. А основной причиной войны на Украине сегодня является Зеленский и его окружение. <…> Но сегодня я хочу сказать о <…> формуле мира, которая реально может быть реализована. Ее суть в переходном периоде, где первым шагом должно стать отстранение Зеленского от власти и создание временного правительства", — написал он.
Специальная операция НАБУ
НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим спешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
10 ноября, 21:12