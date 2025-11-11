Рейтинг@Mail.ru
"Первый шаг". В Раде высказались о мире на фоне скандала в правительстве
11:25 11.11.2025 (обновлено: 21:19 11.11.2025)
"Первый шаг". В Раде высказались о мире на фоне скандала в правительстве
в мире, украина, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
Дмитрук: путь к миру на Украине лежит через отстранение Зеленского

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский стал главным препятствием на пути к миру на Украине, и его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
Так политик прокомментировал запуск процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.
Группа людей с флагом на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Перешли к заклинаниям". Украинцы нашли способ борьбы с Зеленским
Вчера, 08:00
"Мы с вами снова становимся свидетелями очередной попытки устранить основную причину войны. А основной причиной войны на Украине сегодня является Зеленский и его окружение. <…> Но сегодня я хочу сказать о <…> формуле мира, которая реально может быть реализована. Ее суть в переходном периоде, где первым шагом должно стать отстранение Зеленского от власти и создание временного правительства", — написал он.

Специальная операция НАБУ

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомство опубликовало фото с найденными в ее ходе сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк, в свою очередь, сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого в украинских СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, предпринимателя перед этим спешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей с разговором Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги, полученные через серые схемы, легализовывались через офис в центре Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Рогов рассказал о панике в окружении Зеленского
10 ноября, 21:12
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада Украины
 
 
