"Первый шаг". В Раде высказались о мире на фоне скандала в правительстве

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский стал главным препятствием на пути к миру на Украине, и его отстранение от власти будет первым шагом к урегулированию конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.