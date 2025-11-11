Рейтинг@Mail.ru
Украина может столкнуться с проблемами при поставке дронов в США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
11:09 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054123832.html
Украина может столкнуться с проблемами при поставке дронов в США, пишут СМИ
Украина может столкнуться с проблемами при поставке дронов в США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
Украина может столкнуться с проблемами при поставке дронов в США, пишут СМИ
Украина может столкнуться с препятствиями в вопросе поставок своих беспилотников в США, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T11:09:00+03:00
2025-11-11T11:09:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054056113.html
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053741874.html
Украина может столкнуться с проблемами при поставке дронов в США, пишут СМИ

Поставки украинских БПЛА США могут осложниться из-за китайских компонентов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Украина может столкнуться с препятствиями в вопросе поставок своих беспилотников в США, сообщает агентство РБК-Украина.
"На этой неделе в Украину прибудет делегация из США, чтобы продолжить переговоры по Drone Deal (англ. "Сделка по беспилотникам" - ред.) между Киевом и Вашингтоном. Речь идет о поставках украинских дронов в обмен на роялти и другие формы компенсаций", - говорится в статье, опубликованной на сайте РБК-Украина.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
Вчера, 00:27
При этом, отмечает агентство, могут возникнуть препятствия для поставки украинских дронов в США.
"Ключевая проблема - масштабное использование китайских компонентов. По соображениям национальной безопасности в США с 1 июля следующего года будет запрещено покупать дроны с китайскими компонентами. США и Украина рассматривают меры по их замене для соответствия американским стандартам. Однако здесь существуют свои трудности. Даже у американских компаний не всегда получается отказаться от компонентов из Китая", - говорится в публикации.
РБК-Украина уточняет, что большинство украинских производителей могут перейти на американские и европейские компоненты, но это увеличит себестоимость БПЛА. Также негативно повлиять на партнерство Украины и США могут бюрократия и коррупционные риски. "Западные компании, в частности американские, очень придирчиво относятся к вопросам именно соблюдения антикоррупционного законодательства. И любые отклонения от этих норм с нашей стороны будут не только негативно влиять на имидж той или иной компании, но и в целом на Украину", - приводит агентство слова полковника ВСУ в отставке Александра Саенко.
Президент США Дональд Трамп 17 октября заявил, что Америка заинтересована в украинских дронах. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что США и Европа в рамках возможной сделки с Киевом будут производить на своей территории БПЛА по украинским технологиям, которые впоследствии будут поставляться американским военным. Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров, также занимающий пост министра цифровой информации, в сентябре заявил, что Киев может потенциально предоставлять своим союзникам высококачественные беспилотники, а также данные, полученные с помощью дронов, в обмен на западную помощь в сфере безопасности.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Экс-чиновник США назвал Украину преступным государством
9 ноября, 06:19
 
