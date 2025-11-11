Украина может столкнуться с проблемами при поставке дронов в США, пишут СМИ

"Ключевая проблема - масштабное использование китайских компонентов. По соображениям национальной безопасности в США с 1 июля следующего года будет запрещено покупать дроны с китайскими компонентами. США и Украина рассматривают меры по их замене для соответствия американским стандартам. Однако здесь существуют свои трудности. Даже у американских компаний не всегда получается отказаться от компонентов из Китая", - говорится в публикации.