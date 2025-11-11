Рейтинг@Mail.ru
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.11.2025
09:04 11.11.2025
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2025
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В 10 областях Украины объявлена воздушная тревога

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, тревога объявлена в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области прогремели взрывы
