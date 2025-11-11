https://ria.ru/20251111/ukraina-2054092732.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 11.11.2025
