ФСБ сорвала угон МиГ-31 с "Кинжалом" спецслужбами Украины и Британии

Как отметил летчик истребителя, осенью прошлого года с ним связался представитель этой организации, который представился Сергеем Луговским. Он прислал свою пресс-карту и предложил деньги за консультации по военной тематике. От дальнейшего общения пилот отказался.

"Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки", — сказал летчик.

Позднее телеканал "Россия 24" опубликовал обнародованную ФСБ аудиозапись инструктажа пилота сотрудником украинской разведки. На ней он говорил, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью. Также противник утверждал, что в "этом нет ничего сложного".