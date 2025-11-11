ФСБ сорвала угон МиГ-31 с "Кинжалом" спецслужбами Украины и Британии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Киеву и Лондону не удалось угнать российский истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", сообщила ФСБ.
«
"Принятыми мерами планы украинской и британской разведок по организации масштабной провокации сорваны", — говорится в релизе.
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
18 сентября, 07:46
По данным спецслужбы, ГУР Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им три миллиона долларов. Киев предлагал одному из пилотов гражданство западной страны. Также штурмана подталкивали убить или усыпить летчика в случае угона самолета.
Затем военная разведка противника планировала направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО и устроить таким образом провокацию. В операции участвовали сотрудники Bellingcat*.
Как отметил летчик истребителя, осенью прошлого года с ним связался представитель этой организации, который представился Сергеем Луговским. Он прислал свою пресс-карту и предложил деньги за консультации по военной тематике. От дальнейшего общения пилот отказался.
«
"Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки", — сказал летчик.
Позднее телеканал "Россия 24" опубликовал обнародованную ФСБ аудиозапись инструктажа пилота сотрудником украинской разведки. На ней он говорил, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью. Также противник утверждал, что в "этом нет ничего сложного".
* Имеет статус СМИ-иноагента и нежелательной организации.
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
10 ноября, 15:55