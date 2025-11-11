Рейтинг@Mail.ru
"Украину на растерзание": на Западе проговорились о планах по России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 11.11.2025 (обновлено: 22:13 11.11.2025)
"Украину на растерзание": на Западе проговорились о планах по России
"Украину на растерзание": на Западе проговорились о планах по России - РИА Новости, 11.11.2025
"Украину на растерзание": на Западе проговорились о планах по России
На Западе никого не волнует судьба украинского народа, его готовы полностью использовать против России, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в интервью Дэниелу РИА Новости, 11.11.2025
"Украину на растерзание": на Западе проговорились о планах по России

Политолог Бааб рассказал об использовании Западом Украины в корыстных целях

Противотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. На Западе никого не волнует судьба украинского народа, его готовы полностью использовать против России, заявил немецкий политолог Патрик Бааб в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
«
"С моей точки зрения, украинский народ не имеет значения. Украинцев отдают на растерзание западным интересам", — признался эксперт.
Приверженность западных держав такой стратегии Бааб связывает со стремлением местных элит оставаться у власти.
«
"И политическое выживание европейских лидеров зависит от этой войны, как и политическое выживание господина Зеленского. А господин Зеленский окружен правыми радикалами и фашистами, чье выживание тоже зависит от войны, поэтому они не остановятся. Это также борьба политических элит и в Украине, и в Европейском Союзе, и в Великобритании против собственного народа", — резюмировал он.
По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские войска взяли под контроль Новое и Сладкое в Запорожской области, а также Гнатовку в ДНР. Украинские войска потеряли до 1225 военнослужащих и 14 бронемашин.
