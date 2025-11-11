Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о последствиях повреждения электросетей на Украине - РИА Новости, 11.11.2025
01:21 11.11.2025
Эксперт рассказал о последствиях повреждения электросетей на Украине
Эксперт рассказал о последствиях повреждения электросетей на Украине - РИА Новости, 11.11.2025
Эксперт рассказал о последствиях повреждения электросетей на Украине
Равномерное распределение электроэнергии на Украине невозможно из-за повреждения сетей между востоком и западом страны, заявил директор энергетических программ... РИА Новости, 11.11.2025
2025
в мире, украина, европа
В мире, Украина, Европа
Эксперт рассказал о последствиях повреждения электросетей на Украине

Омельченко: равномерное распределение электроэнергии на Украине невозможно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие на электростанции в центральной Украине
Рабочие на электростанции в центральной Украине - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие на электростанции в центральной Украине. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Равномерное распределение электроэнергии на Украине невозможно из-за повреждения сетей между востоком и западом страны, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
По словам Омельченко, ситуация в энергосистеме страны остается сложной, так как повреждены не только объекты генерации, но и линии передачи электроэнергии.
"Мы имеем здесь такой двойной эффект: с одной стороны, дефицит мощности на востоке Украины, с другой стороны - невозможность передать электрическую энергию с запада Украины на восток из-за того, что повреждены подстанции системы передачи", - приводит слова Омельченко украинский телеканал Еspreso.
Он уточнил, что именно из-за разрушенных электрических подстанций невозможно равномерно распределить электроэнергию по всей стране. Даже увеличение импорта электричества из Европы, по его мнению, не улучшит ситуацию в областях, пока не отремонтируют подстанции и линии электропередачи. Омельченко убежден, что именно по этой причине "справедливые графики" подачи электроэнергии для всех областей технически невозможны.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
