Эксперт рассказал о последствиях повреждения электросетей на Украине

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Равномерное распределение электроэнергии на Украине невозможно из-за повреждения сетей между востоком и западом страны, заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам Омельченко, ситуация в энергосистеме страны остается сложной, так как повреждены не только объекты генерации, но и линии передачи электроэнергии.

"Мы имеем здесь такой двойной эффект: с одной стороны, дефицит мощности на востоке Украины , с другой стороны - невозможность передать электрическую энергию с запада Украины на восток из-за того, что повреждены подстанции системы передачи", - приводит слова Омельченко украинский телеканал Еspreso.

Он уточнил, что именно из-за разрушенных электрических подстанций невозможно равномерно распределить электроэнергию по всей стране. Даже увеличение импорта электричества из Европы , по его мнению, не улучшит ситуацию в областях, пока не отремонтируют подстанции и линии электропередачи. Омельченко убежден, что именно по этой причине "справедливые графики" подачи электроэнергии для всех областей технически невозможны.