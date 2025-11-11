На Украине из города Вилково исчезли мужчины призывного возраста, пишут СМИ

Мэр города Матвей Иванов рассказал газете, что кроме него в мэрии остались работать только женщины. Кроме того, по его словам, из-за отсутствия мужчин женщины занялись традиционно мужскими профессиями, включая рыболовство, являющееся основой экономики города.

"Женщины теперь повсюду... Им это нравится, они взяли под контроль все сферы жизни, и теперь они здесь главные", - добавил Иванов.