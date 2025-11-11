МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчины призывного возраста практически исчезли из города Вилково Одесской области Украины, пишет газета New York Times.
"Украина сталкивается с серьезной проблемой уклонения от военной службы, но нет места, которое сравнилось бы с Вилково, городом на Дунае, где мужчины призывного возраста практически исчезли", - пишет издание.
Мэр города Матвей Иванов рассказал газете, что кроме него в мэрии остались работать только женщины. Кроме того, по его словам, из-за отсутствия мужчин женщины занялись традиционно мужскими профессиями, включая рыболовство, являющееся основой экономики города.
"Женщины теперь повсюду... Им это нравится, они взяли под контроль все сферы жизни, и теперь они здесь главные", - добавил Иванов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
