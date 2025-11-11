Рейтинг@Mail.ru
На Украине из города Вилково исчезли мужчины призывного возраста, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/ukraina-2054056540.html
На Украине из города Вилково исчезли мужчины призывного возраста, пишут СМИ
На Украине из города Вилково исчезли мужчины призывного возраста, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2025
На Украине из города Вилково исчезли мужчины призывного возраста, пишут СМИ
Мужчины призывного возраста практически исчезли из города Вилково Одесской области Украины, пишет газета New York Times. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T00:35:00+03:00
2025-11-11T00:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
дунай (река)
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048152180.html
https://ria.ru/20251028/ukraina-2051076090.html
украина
одесская область
дунай (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, дунай (река), дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Дунай (река), Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине из города Вилково исчезли мужчины призывного возраста, пишут СМИ

NYT: из города Вилково Одесской области исчезли мужчины призывного возраста

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчины призывного возраста практически исчезли из города Вилково Одесской области Украины, пишет газета New York Times.
"Украина сталкивается с серьезной проблемой уклонения от военной службы, но нет места, которое сравнилось бы с Вилково, городом на Дунае, где мужчины призывного возраста практически исчезли", - пишет издание.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
На Украине заявили о розыске полутора миллионов мужчин призывного возраста
14 октября, 12:47
Мэр города Матвей Иванов рассказал газете, что кроме него в мэрии остались работать только женщины. Кроме того, по его словам, из-за отсутствия мужчин женщины занялись традиционно мужскими профессиями, включая рыболовство, являющееся основой экономики города.
"Женщины теперь повсюду... Им это нравится, они взяли под контроль все сферы жизни, и теперь они здесь главные", - добавил Иванов.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, как ТЦК сломали его другу ребра
28 октября, 04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдесская областьДунай (река)Дмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала