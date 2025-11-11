Рейтинг@Mail.ru
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
00:27 11.11.2025
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп.
в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп

Трамп: США больше не финансируют Украину, а получают деньги за оружие через НАТО

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Мы больше не тратим деньги (на Украину - ред.). Теперь нам платят через НАТО", - заявил Трамп журналистам, говоря о конфликте на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что ситуация на Украине не грозит третьей мировой
