США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп - РИА Новости, 11.11.2025
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 11.11.2025
в мире
украина
сша
дональд трамп
нато
украина
сша
США больше не финансируют Украину, заявил Трамп
Трамп: США больше не финансируют Украину, а получают деньги за оружие через НАТО