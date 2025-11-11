МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Киевский режим бьет тревогу. Число русскоговорящих растет, а новая языковая инициатива с треском провалилась. Молодежь отказывается от "мовы", хотя общаться вне дома по-русски небезопасно. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.

Возвращение к истокам

Даже поколение, воспитанное на "идеалах Майдана", в большинстве своем говорит на русском. Сорок процентов школьников используют украинский только на уроках, предпочитая на переменах язык Пушкина и Толстого. Такие данные озвучила глава Центрального межрегионального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец.

Как оказалось, сейчас в стране "наблюдается снижение языковой самоидентификации". Доля учеников, которые считают украинский язык родным, снизилась за последний год с 71 до 64 процентов.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская также признает: если в 2022-м украинцы сократили употребление русского, то сейчас "часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам".

Например, доля учителей, говорящих на украинском в 2023-м, была 94 процента, а в 2024-м — 86%, что даже меньше значений 2022-го (89%).

Министерству образования остается лишь констатировать: украинский все менее популярен среди молодежи. Пятая ее часть признается, что дома общается на русском.

Но Ивановская мириться с этим не собирается. Особенно ее беспокоит Киев, который до сих пор остается русскоязычным. Дескать, там не помогло насаждение "языковой устойчивости" в школах, и молодежь все делает "наперекор".

"В представлении украинцев государственный язык стал инструментом пафосной пропаганды нынешней власти. Украинские руководители себя дискредитировали, поэтому сейчас наблюдается откат. Русский тем временем стал языком правды, которую используют в общении люди, доверяющие друг другу. Сегодня, если на Украине человек отвечает по-русски, это означает, что он свой", — пояснил РИА Новости экс-депутат Рады Олег Царев.

Ненужная Европа

Русский на Украине по-прежнему находится под защитой Европейской хартии региональных языков. В октябре Рада попыталась вывести его из-под действия документа, но инициатива, которую объясняли защитой украинского от "угрозы вытеснения", потерпела неожиданную неудачу.

По просьбе кабмина парламент еще до первого чтения снял проект с рассмотрения. Нардеп Владимир Вятрович, известный жесткой русофобией, заявил, что провал произошел из-за давления Европы.

Якобы некие функционеры из Евросоюза решили надавить на украинские власти. Депутат Рады Никита Потураев пояснял, что за отказом от инициативы стоят уполномоченные от Еврокомиссии по переговорам о членстве в ЕС в сфере соблюдения прав и свобод человека.

Подобное, по его словам, происходит уже второй раз. В прошлом году Киев также попытался снять защиту с русского языка, но получил отпор из Брюсселя и Страсбурга. Украинские русофобы возмущены. Несмотря на декларируемое стремление в ЕС, соблюдать общеевропейские нормы Украина не собирается.

"А нужна ли нам такая Европа?" — задался вопросом Потураев.

Впрочем, политолог Ростислав Ищенко подчеркивает, что вывести русский язык из-под защиты Европейской хартии невозможно в принципе.

"Европейская хартия определяет: если на данной территории живет хотя бы десять процентов носителей языка, то в отношении него должны работать определенные защитные механизмы. Это касается и русского, хотя конкретно о нем там ничего не прописано. Следовательно, его исключить нельзя. Более того, положения этого документа Киев явочным порядком нарушает, когда озвучивает инициативы о запрете русского языка в общественных местах", — рассказывает эксперт.

Даром не проходит

На прошлой неделе Ивановская "похвасталась" штрафом в 5,1 тысячи гривен (121,7 долларов), выписанным харьковскому таксисту, отказавшемуся говорить с клиенткой на украинском. "Мовный омбудсмен" предупредила, что закон касается всех водителей в стране, поэтому денежных взысканий за русскую речь, вероятно, будет только больше. Но ей мало и этого.

В ее планах — вычеркнуть русский даже из конституции, где в десятой статье указаны гарантии государства на "свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств". К слову, сейчас Основной Закон Украины изменять нельзя из-за военного положения.

Тем временем языковые и культурные нормы украинские власти регулируют на местах на собственное усмотрение. Причем нередко в нарушение закона. Так, военная администрация Киева в октябре запретила проводить в городе концерт украинских рэперов, выступающих на русском языке. Притом что мораторий действует только на песни российских граждан.

Русскоязычный контент благодаря Ивановской на Украине криминализуется все сильнее. По ее настоянию Исполком горсовета Днепропетровска запретил публичное использование "любых культурных продуктов, созданных или воспроизводимых на русском языке".

"Навязывание украинского языка все же не прошло даром в таких городах, как Харьков, Запорожье и Днепропетровск. Я хорошо знаю людей в Днепропетровске. Раньше там только несколько фриков принципиально говорили на украинском. В горисполкоме и облисполкоме на сессиях, на улицах, на работе — все исключительно общались на русском. Сейчас ситуация несколько другая, но она уже меняется в обратную сторону", — отмечает Царев.