В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения - РИА Новости, 11.11.2025
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.11.2025
