ВКС нанесли удар возмездия по центру радиоэлектронной разведки Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 11.11.2025 (обновлено: 17:50 11.11.2025)
ВКС нанесли удар возмездия по центру радиоэлектронной разведки Украины
Российские Воздушно-космические силы в ответ на провокацию Киева, спецслужбы которого планировали устроить угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", нанесли...
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы в ответ на провокацию Киева, спецслужбы которого планировали устроить угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", нанесли этим средством поражения удар по главному центру радиоэлектронной разведки Украины и аэродрому Староконстантинов, сообщила во вторник ФСБ России.
«

"Как ответ на провокацию в ночь с 9 на 10 ноября сего года ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражены главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", — говорится в сообщении.

ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им три миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
ФСБ рассказала об участии Bellingcat* в попытке угона МиГ-31 с "Кинжалом"
