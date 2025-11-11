ВКС нанесли удар возмездия по центру радиоэлектронной разведки Украины

«

"Как ответ на провокацию в ночь с 9 на 10 ноября сего года ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражены главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", — говорится в сообщении.