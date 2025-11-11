ВКС нанесли удар возмездия по центру радиоэлектронной разведки Украины

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российские Воздушно-космические силы в ответ на провокацию Киева, спецслужбы которого планировали устроить угон истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал", нанесли этим средством поражения удар по главному центру радиоэлектронной разведки Украины и аэродрому Староконстантинов, сообщила во вторник ФСБ России.
"Как ответ на провокацию в ночь с 9 на 10 ноября сего года ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражены главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", — говорится в сообщении.
ФСБ заявила во вторник, что сорвала операцию украинской военной разведки и ее британских кураторов по угону российского МиГ-31 с "Кинжалом". По информации ФСБ, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им три миллиона долларов. ГУР МОУ планировало направить угнанный МиГ-31 с "Кинжалом" в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могла сбить ПВО, сообщили в ФСБ.