ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар возмездия за провокацию Киева, планировавшего угнать истребитель МиГ-31, сообщила ФСБ.

"Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", — говорится в релизе.

По данным спецслужбы, планы противника угнать самолет и сбить его над территорией страны НАТО в нынешней обстановке могли привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям.

Провокация с МиГ-31

Во вторник ФСБ заявила, что сорвала операцию украинской и британской разведок, желавших угнать истребитель с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

В спецслужбе уточнили, что ГУР Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им три миллиона долларов. Киев предлагал одному из пилотов гражданство западной страны. Штурмана подталкивали убить или усыпить летчика в случае угона самолета.

Затем военная разведка противника планировала направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО и устроить таким образом провокацию. В операции участвовали сотрудники Bellingcat*.

Как отметил летчик истребителя, осенью прошлого года с ним связался представитель этой организации, который представился Сергеем Луговским. Он прислал свою пресс-карту и предложил деньги за консультации по военной тематике. От дальнейшего общения пилот отказался.

« "Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки", — сказал летчик.

Позднее телеканал "Россия 24" опубликовал обнародованную ФСБ аудиозапись инструктажа пилота сотрудником украинской разведки. На ней он говорил, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью. Также противник утверждал, что в "этом нет ничего сложного".

Также украинский вербовщик обещал российскому летчику выпить пива в Мюнхене в компании "пышногрудых барышень" после операции. Он уверял, что пилоту не стоит сомневаться в успехе операции, ведь это не первое "мероприятие", которое он организовывает.