ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31
10:02 11.11.2025 (обновлено: 12:05 11.11.2025)
ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31
ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31 - РИА Новости, 11.11.2025
ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31
Вооруженные силы нанесли удар возмездия за провокацию Киева, планировавшего угнать истребитель МиГ-31, сообщила ФСБ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T10:02:00+03:00
2025-11-11T12:05:00+03:00
в мире
киев
констанца
министерство обороны украины
вооруженные силы рф
миг-31
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
констанца
Доказательства сорванной операции Киева по угону МИГ-31 с "Кинжалом"
Доказательства сорванной операции Киева по угону МИГ-31 с "Кинжалом"
2025-11-11T10:02
true
PT11M20S
Аудиозапись инструктажа летчика в рамках сорванной операции Киева по угону МиГ-31
Аудиозапись инструктажа летчика в рамках сорванной операции Киева по угону МиГ-31.
2025-11-11T10:02
true
PT2M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054112492_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_60f819f58dc9873eb835cc83111009f0.jpg
1920
1920
true
в мире, киев, констанца, министерство обороны украины, вооруженные силы рф, миг-31, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Киев, Констанца, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы РФ, МиГ-31, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

ВС России нанесли удар возмездия за провокацию Киева с МиГ-31

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы нанесли удар возмездия за провокацию Киева, планировавшего угнать истребитель МиГ-31, сообщила ФСБ.
"Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, планы противника угнать самолет и сбить его над территорией страны НАТО в нынешней обстановке могли привести к труднопрогнозируемым негативным последствиям.

Провокация с МиГ-31

Во вторник ФСБ заявила, что сорвала операцию украинской и британской разведок, желавших угнать истребитель с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
В спецслужбе уточнили, что ГУР Минобороны Украины пыталось завербовать российских летчиков, обещая им три миллиона долларов. Киев предлагал одному из пилотов гражданство западной страны. Штурмана подталкивали убить или усыпить летчика в случае угона самолета.
Затем военная разведка противника планировала направить МиГ-31 в район базы НАТО в румынской Констанце, где его могли сбить средства ПВО и устроить таким образом провокацию. В операции участвовали сотрудники Bellingcat*.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге
18 сентября, 07:46
Как отметил летчик истребителя, осенью прошлого года с ним связался представитель этой организации, который представился Сергеем Луговским. Он прислал свою пресс-карту и предложил деньги за консультации по военной тематике. От дальнейшего общения пилот отказался.
«
"Полагаю, что целью выхода на контакт со мной было желание Сергея скомпрометировать меня, чтобы впоследствии использовать это в интересах разведки", — сказал летчик.
Позднее телеканал "Россия 24" опубликовал обнародованную ФСБ аудиозапись инструктажа пилота сотрудником украинской разведки. На ней он говорил, как лучше угнать самолет, в том числе на какой высоте и с какой скоростью. Также противник утверждал, что в "этом нет ничего сложного".
Также украинский вербовщик обещал российскому летчику выпить пива в Мюнхене в компании "пышногрудых барышень" после операции. Он уверял, что пилоту не стоит сомневаться в успехе операции, ведь это не первое "мероприятие", которое он организовывает.
* Имеет статус СМИ-иноагента и нежелательной организации.
Задержание жителей Башкирии, планировавших диверсии на объектах сотовой связи - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
В Башкирии задержали восемь человек при попытке диверсии
10 ноября, 15:55
 
В миреКиевКонстанцаМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы РФМиГ-31Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
