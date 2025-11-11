СК завершил расследование дела о двойном убийстве в Красноярском крае

«

Трагедия произошла 9 февраля. Ведомство сообщало, что фигурант рано утром пришел в подъезд одного из домов 3-го Привокзального микрорайона города Ачинска, где проживала супруга и ее новый сожитель. Дождавшись, когда они вышли из квартиры, он напал на мужчину и нанес ему множественные ножевые ранения. Потерпевший выбежал на улицу, где и скончался около подъезда. В это время фигурант спрятался за автомобилями, и когда на улицу выбежала его супруга, напал на женщину и также нанес несколько ударов ножом в область шеи. Свидетелем убийства стала мать погибшей, которая, наблюдая из окна дома, пыталась остановить обвиняемого криком.