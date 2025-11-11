СК завершил расследование дела о двойном убийстве в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о двойном убийстве против жителя Ачинска Красноярского края, мужчина зарезал нового сожителя своей жены на лестничной площадке, а после и саму женщину во дворе жилого дома, сообщает следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Трагедия произошла 9 февраля. Ведомство сообщало, что фигурант рано утром пришел в подъезд одного из домов 3-го Привокзального микрорайона города Ачинска, где проживала супруга и ее новый сожитель. Дождавшись, когда они вышли из квартиры, он напал на мужчину и нанес ему множественные ножевые ранения. Потерпевший выбежал на улицу, где и скончался около подъезда. В это время фигурант спрятался за автомобилями, и когда на улицу выбежала его супруга, напал на женщину и также нанес несколько ударов ножом в область шеи. Свидетелем убийства стала мать погибшей, которая, наблюдая из окна дома, пыталась остановить обвиняемого криком.
После совершенного преступления мужчина направился к себе домой, где попытался свести счеты с жизнью. В ведомстве уточняли, что убитая женщина и обвиняемый находились в бракоразводном процессе. Перед убийством мужчина на парковке отыскал автомобиль 45-летнего знакомого жены и ножом проткнул два колеса.
"Ачинским межрайонным следственным отделом… завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а", "д" частью 2 статьей 105 "убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью", частью 1 статьей 167 УК РФ "умышленное уничтожение имущества", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи дела в суд. СК отмечает, что обвиняемый признал вину в ходе следствия, сейчас он содержится под стражей.
