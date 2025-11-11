Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция и Грузия обсудили ход поисковых работ после авиакатастрофы - РИА Новости, 11.11.2025
19:16 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/turtsiya-2054315963.html
Источник: Турция и Грузия обсудили ход поисковых работ после авиакатастрофы
Источник: Турция и Грузия обсудили ход поисковых работ после авиакатастрофы
в мире
грузия
турция
анкара (провинция)
хакан фидан
рустави 2
flightradar24
c-130 hercules
грузия
турция
анкара (провинция)
в мире, грузия, турция, анкара (провинция), хакан фидан, рустави 2, flightradar24, c-130 hercules
В мире, Грузия, Турция, Анкара (провинция), Хакан Фидан, Рустави 2, Flightradar24, C-130 Hercules
© TV Imedi Место крушения турецкого военного самолета на грузино-азербайджанской границе
© TV Imedi
Место крушения турецкого военного самолета на грузино-азербайджанской границе
АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ход поисково-спасательных работ после авиакатастрофы с турецким военным самолетом во вторник, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
Минобороны Турции сообщило во вторник о крушении военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules в Грузии, Анкара координирует с Тбилиси поисково-спасательную операцию.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня (11 ноября) телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Макой Ботчоришвили. В ходе беседы была обменяна информация о поисково-спасательных работах в связи с падением нашего военного транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана. Министр иностранных дел Грузии Ботчоришвили выразила соболезнования", - заявил собеседник агентства.
Ранее во вторник грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что получила кадры падения у грузинско-азербайджанской границы, предположительно, турецкого военного вертолета. Позднее грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что там потерпел катастрофу турецкий C-130 Hercules, а не вертолет. По данным сервиса Flightradar24, на которые она ссылалась, воздушное судно вылетело из аэропорта Гянджи в 14:19 по местному времени, после чего обновленные данные больше не находятся.
