Источник: Турция и Грузия обсудили ход поисковых работ после авиакатастрофы

АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ход поисково-спасательных работ после авиакатастрофы с турецким военным самолетом во вторник, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня (11 ноября) телефонный разговор с министром иностранных дел Грузии Макой Ботчоришвили. В ходе беседы была обменяна информация о поисково-спасательных работах в связи с падением нашего военного транспортного самолета на границе Грузии и Азербайджана. Министр иностранных дел Грузии Ботчоришвили выразила соболезнования", - заявил собеседник агентства.
Ранее во вторник грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что получила кадры падения у грузинско-азербайджанской границы, предположительно, турецкого военного вертолета. Позднее грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что там потерпел катастрофу турецкий C-130 Hercules, а не вертолет. По данным сервиса Flightradar24, на которые она ссылалась, воздушное судно вылетело из аэропорта Гянджи в 14:19 по местному времени, после чего обновленные данные больше не находятся.