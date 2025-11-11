Рейтинг@Mail.ru
Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 11.11.2025
https://ria.ru/20251111/turtsija-2054220453.html
Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник
Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник - РИА Новости, 11.11.2025
Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник
Турция изучает сообщения о проблемах местных банков с переводами в Россию из-за западных санкций, однако туристическая индустрия пока не фиксирует кризисной... РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T15:28:00+03:00
2025-11-11T15:28:00+03:00
в мире
россия
турция
анкара (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg
https://ria.ru/20251110/istochnik-2053859139.html
https://ria.ru/20251105/turtsija-2052923874.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c5195696d38b30445335af53fb15cb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, анкара (провинция)
В мире, Россия, Турция, Анкара (провинция)
Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник

Турция изучает сообщения о проблемах с переводами в Россию из-за санкций

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция изучает сообщения о проблемах местных банков с переводами в Россию из-за западных санкций, однако туристическая индустрия пока не фиксирует кризисной ситуации, заявил РИА Новости источник в Анкаре.
Банки Турции усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций, это создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами, сообщил РИА Новости источник в государственном финансовом секторе Турции.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Источник: Турция не видит предпосылок нового раунда переговоров по Украине
10 ноября, 05:48
"Изучаем эти сообщения. Но туристическая индустрия пока не заявляла о какой-либо кризисной ситуации", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее источник заявлял РИА Новости о риске того, что турецкие финансовые учреждения могут оказаться под пристальным вниманием Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По данным источника, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Эксперт предположил, как санкции США против России отразятся на Турции
5 ноября, 11:12
 
В миреРоссияТурцияАнкара (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала