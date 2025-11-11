Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник

АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция изучает сообщения о проблемах местных банков с переводами в Россию из-за западных санкций, однако туристическая индустрия пока не фиксирует кризисной ситуации, заявил РИА Новости источник в Анкаре.
"Изучаем эти сообщения. Но туристическая индустрия пока не заявляла о какой-либо кризисной ситуации", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее источник заявлял РИА Новости о риске того, что турецкие финансовые учреждения могут оказаться под пристальным вниманием Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По данным источника, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.