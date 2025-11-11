Турция изучает данные о проблемах с переводами в Россию, сообщил источник

АНКАРА, 11 ноя – РИА Новости. Турция изучает сообщения о проблемах местных банков с переводами в Россию из-за западных санкций, однако туристическая индустрия пока не фиксирует кризисной ситуации, заявил РИА Новости источник в Анкаре.