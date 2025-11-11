https://ria.ru/20251111/tsentr-2054156969.html
ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки - РИА Новости, 11.11.2025
ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки
ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.11.2025
2025-11-11T12:39:00+03:00
2025-11-11T12:39:00+03:00
2025-11-11T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147945_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_6ad592f14b38d6331f4f0eb4090659cf.jpg
https://ria.ru/20251111/zapad-2054154368.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053147945_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_664419c2cc7eb5fcfce400e53598b16d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки