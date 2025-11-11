Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки - РИА Новости, 11.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 11.11.2025
ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки
ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей", - говорится в сводке российского ведомства.
