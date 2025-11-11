ВСУ потеряли более 455 военнослужащих в зоне работы "Центра" за сутки

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки более 455 военнослужащих в зоне работы российской группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей", - говорится в сводке российского ведомства.